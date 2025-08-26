Crimen en SJL: hombre fue acribillado cuando se encontraba en el interior de una juguería en Campoy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de una juguería ubicada en el mercado Túpac, en la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La víctima fue identificada como Francesco Tapia Minaya, de 37 años, según reveló la PNP a RPP.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento del ataque. En las imágenes se ve a la víctima comiendo y acompañado de un amigo. Posteriormente, un hombre encapuchado y con un casco en la mano ingresa a la juguería Estación Fruta y le dispara en cuatro oportunidades a la víctima.

Un hecho que ha llamado la atención de las autoridades es que su acompañante no socorre a la víctima tras el brutal ataque. En las cámaras de vigilancia se ve al hombre correr hacia exterior del local, pararse unos segundos en la vereda, ver a los lados y caminar para alejarse de la escena del crimen.

Tras el asesinato, los familiares llegaron al lugar; sin embargo, han preferido no conversar con la prensa. Por el contrario, los parientes de la víctima sí vienen proporcionando información sobre Francesco a los efectivos de la PNP.

Al cierre de esta nota, todavía se espera la llegada de un representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y su posterior trasladado a la Morgue Central de Lima.

De acuerdo con la PNP, por la modalidad del asesinato, se trataría de un presunto ajuste de cuentas. No obstante, indicaron que las investigaciones determinarán el móvil del crimen.

Víctima presenta antecedentes penales

Los agentes de la PNP señalaron que la víctima registra un amplio prontuariado, donde figuran delitos por homicidio, robo agravado y tenencia ilegal de armas.