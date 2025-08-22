Últimas Noticias
Extorsionadores detonan bomba en consultorio de fisioterapia en Carabayllo: banda exige S/ 30 mil a dueños

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El propietario del negocio recibió mensajes extorsivos por parte de una banda que se identifica como 'Los Zetas del Cono Norte'.

Lima
00:00 · 01:57
Este es el mensaje que recibió el dueño del consultorio de fisioterapia.
Este es el mensaje que recibió el dueño del consultorio de fisioterapia. | Fuente: Rotafono

Los emprendedores siguen en la mira de la criminalidad. Esta vez, extorsionadores detonaron un potente explosivo en la puerta de un consultorio de fisioterapia, ubicado en el distrito de Carabayllo, al norte de la capital.

Cámaras de seguridad captaron el accionar de los delincuentes: en las imágenes, se ve a dos sujetos llegar al local a bordo de una motocicleta, tras lo cual uno de ellos desciende del vehículo y se acerca a la puerta principal.

El malviviente enciende un explosivo y lo arroja, para luego escapar junto con su cómplice. Segundos después, se produce la potente explosión, que causó daños en el consultorio. 

El gran estruendo despertó a los vecinos, que atemorizados salieron a ver qué había sucedido.

Carabayllo
El atentado fue captado por las cámaras de seguridad del vecindario. | Fuente: Rotafono

Banda exige 30 mil soles al dueño

A través del Rotafono de RPP, el dueño del consultorio contó que ha recibido mensajes extorsivos por parte de una banda que se identifica como ‘Los Zetas del Cono Norte’.

Los malvivientes exigen el pago de 30 mil soles, bajo la amenaza de atentar contra uno de los miembros de la familia o contra los trabajadores del consultorio, si no acceden a sus exigencias.

“Ayer fue mi primer atentado, fue un aviso. No dialogas y el siguiente será un muerto de tu familia o cualquier trabajador. Espero una respuesta positiva, sino atente a las consecuencias”, se lee en la nota extorsiva.

El propietario ya ha interpuesto la denuncia ante la comisaría del sector, pero teme que los extorsionadores cumplan sus amenazas. Por ello, hizo un llamado a la Policía Nacional para que actúe con celeridad.

Carabayllo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

