Carabayllo: mujer fue asesinada dentro de un hostal y luego el agresor se suicidó

El crimen ocurrió dentro de un hostal de Carabayllo. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Flor de María Serna Ramos, una joven madre de 28 años, fue asesinada dentro de un hostal del distrito de Carabayllo, al norte de Lima; tras lo cual el homicida se quitó la vida.

La víctima salió de casa para ir al gimnasio, pero habría sido llevada con engaños al hospedaje por Walter Linares Gonzales (45), sujeto que la hostigaba insistentemente, denunciaron los familiares a través de RPP.

“Los policías nos han dicho que (Flor de María) ha querido escapar y en la puerta se ha caído, porque (Linares Gonzales) le ha disparado en la espalda. Dos balazos le ha tirado y, después, se ha matado. Ya sabe en su consciencia, pues”, declaró María Ramos, madre de la joven madre.

Los deudos aseguraron que el crimen habría sido un acto de venganza, ya que Flor de María se negó mantener una relación con Linares Gonzales.

La joven madre deja un niño de 11 años en la orfandad.



¿La PNP no quiso aceptar denuncia?

Al lugar del crimen, también llegó la actual pareja de Flor de María Serna Ramos, con quien convivía desde hace más de cinco años. Ambos se dedicaban al negocio del mototaxi.

El hombre aseguró que la joven madre recibía amenazas por parte de Linares Gonzales y hasta acudió a interponer una denuncia en la Comisaría PNP El Progreso, pero no les hicieron caso.

“Al principio sí la amenazaba de muerte, porque ella se quería alejar de él. Le dijo ‘Si no eres para mí, no eres para nadie’. Fuimos a la comisaría a presentar (la denuncia), pero no le hizo caso. Nos dijeron que (el agresor) ‘seguro está mintiendo’”, relató el hombre.

Al cierre de este informe, los dos cuerpos fueron llevados a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias de ley. En tanto, la Municipalidad de Carabayllo procedió a clausurar el hostal donde ocurrieron los hechos.

