SJL: capturan a presuntos integrantes de organización criminal dedicada a la extorsión

Los sospechosos tenían en su poder armas de fuego, municiones y dos celulares con mensajes amenazadores, aseguró a RPP el coronel PNP Javier Suárez Tiburcio.

Los intervenidos estarían vinculados a distintos casos de extorsión en el este de Lima.
Los intervenidos estarían vinculados a distintos casos de extorsión en el este de Lima.

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital, a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión.

Los sospechosos estarían detrás de amenazas y cobro de cupos a diversos comerciantes, refirió el coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de SJL.

Los sospechosos tenían en su poder armas de fuego, municiones y dos celulares con mensajes amenazadores que los vincularían con distintos casos de extorsión, detalló el alto mando.

Detenidos investigados

Suárez Tiburcio refirió que estos sujetos integrarían la peligrosa banda ‘La Nueva Generación’, que opera en el este de Lima.

El coronel PNP identificó a los detenidos como Junior Infantes Barrantes y Hardy Eusebio Anticona, quienes cuentan con antecedentes.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que continúen con las diligencias correspondientes.

SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional

