SJL: capturan a presuntos integrantes de organización criminal dedicada a la extorsión

Los intervenidos estarían vinculados a distintos casos de extorsión en el este de Lima. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital, a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión.

Los sospechosos estarían detrás de amenazas y cobro de cupos a diversos comerciantes, refirió el coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de SJL.

Los sospechosos tenían en su poder armas de fuego, municiones y dos celulares con mensajes amenazadores que los vincularían con distintos casos de extorsión, detalló el alto mando.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Detenidos investigados

Suárez Tiburcio refirió que estos sujetos integrarían la peligrosa banda ‘La Nueva Generación’, que opera en el este de Lima.

El coronel PNP identificó a los detenidos como Junior Infantes Barrantes y Hardy Eusebio Anticona, quienes cuentan con antecedentes.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que continúen con las diligencias correspondientes.

