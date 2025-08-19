Caso Sheylla Gutiérrez: familia teme que presunto asesino rapte a hijos de la joven hallada muerta en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheylla Gutiérrez, la joven peruana que fue asesinada en el estado de California, en Estados Unidos; hizo un llamado al Ministerio del Interior (Mininter) para que, a través de la Policía Nacional, se ubique a Jossimar Cabrera, esposo de la víctima y principal sospechoso del crimen.

En diálogo con RPP, la joven manifestó que la familia teme que Jossimar Cabrera rapte a los hijos que tuvo con la víctima, por lo que dijo esperar que las autoridades peruanas den con el paradero del sospechoso y estén al tanto de sus movimientos, mientras no haya una orden de captura en su contra.

“La evidencia está. Por eso, yo pido al ministro del Interior que nos apoye, o sea, que envíe inteligencia, que sepamos cuál es el paradero de Jossimar Cabrera”, declaró Jessy Gutiérrez.

“Mis sobrinos no pueden salir, no pueden ir a un parque, no pueden ir a un supermercado, no pueden reintegrarse a la sociedad, dado que este hombre está libre. Tememos por la seguridad de ellos, porque sean raptados”, añadió.

La hermana de Sheylla Gutiérrez apuntó que la familia está a la espera de que las autoridades de Estados Unidos emitan una orden de captura contra Jossimar Cabrera, a fin de que “pueda ser cuestionado, interrogado y llevado a California, para que puedan terminar las investigaciones y se puedan dar los castigos”.

“Ahora solo falta convocar al ministro del Interior que se reúna con nosotros y podamos saber cómo se va a actuar. Esperemos realmente que en plena investigación él (Jossimar Cabrera) no se vaya a escapar, no vaya a huir de este país”, advirtió.



Sobre la repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez

En otro momento, Jessy Gutiérrez pidió a la Cancillería peruana agilizar los trámites para la repatriación del cuerpo de su hermana, a fin de darle cristiana sepultura en el Perú.

“Lo que pasa es que normalmente estos trámites demoran un poco, somos conscientes nosotros como familia; pero sí espero que realmente el cónsul que está allá en Estados Unidos nos apoye para agilizar los trámites y ella pueda venir cuanto antes”, comentó.

Sobre los avances de la investigación en Estados Unidos, la joven contó que la forense del caso le ha confirmado a la familia que las cortinas que envolvían el cuerpo del cadáver de Sheylla Gutiérrez son las mismas que se ven en el video difundido en redes sociales, en el que se ve a Jossimar Cabrera arrastrando un presunto cuerpo. Esto abonaría a la tesis que de este sujeto sería el responsable del homicidio.

“Mi hermana ha sido encontrada a los pies de una montaña encapsulada. Entonces, realmente sabemos por parte de la forense que el asesinato ha sido de manera cruel”, acotó.



