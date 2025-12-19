Últimas Noticias
Cayeron ‘Los Mexicanos’: en megaoperativo, detienen a 14 presuntos miembros de banda que extorsionaba a transportistas

PNP y Ministerio Público desarticularon a ‘Los Mexicanos’ en megaoperativo en Lima. | Fuente: RPP
por Fernando Chuquillanqui

La operación incluyó el allanamiento de 13 inmuebles de la capital, así como de celdas de distintos centros penitenciarios, desde donde operaban los investigados.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron esta madrugada un megaoperativo que permitió la desarticulación de la organización criminal ‘Los mexicanos’, dedicada a extorsionar a transportistas de Lima.

A final de la operación, se logró la detención de 14 presuntos integrantes de la banda, informó a RPP el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

“Efectivamente, nuestro Grupo Especial contra el Crimen Organizado viene ejecutando este megaoperativo, que ha dado, pues, con la detención de catorce integrantes de esta organización criminal ‘Los mexicanos’”, manifestó el alto mando.

“Estos sujetos venían extorsionando a varias empresas de transporte público, entre ellas, y de la que se tiene mayor evidencia, es la empresa de transportes Los Milagros del Señor de Pachacamilla”, añadió.

Noticia en desarrollo...

Tags
Los Mexicanos Inseguridad ciudadana Policía Nacional Ministerio Público

