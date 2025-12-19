Últimas Noticias
Trabajador de ladrillera fue baleado cuando regresaba a casa en Carabayllo

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima fue interceptada por dos hombres armados, que le dispararon a sangre fría. Gravemente herido, el hombre fue trasladado a un hospital, donde se debate entre la vida y la muerte.

Policiales
00:00 · 03:06
El hombre resultó gravemente herido en la balacera.
El hombre resultó gravemente herido en la balacera. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un trabajador de la empresa ladrillera Pirámide resultó gravemente herido en un ataque armado, cuando regresaba a su casa por la avenida La Colca, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

Según las primeras versiones, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre y le dispararon múltiples veces; tras lo cual huyeron raudamente con dirección desconocida.

Malherido, el trabajador fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, pero debido a su condición tuvo que ser derivado al Hospital Rebagliati, donde se debate entre la vida y la muerte.

En tanto, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado, para comenzar con las diligencias de ley.

El trabajador atacado fue identificado como Odar Olarte Mercado, de 42 años.

Denuncian extorsión contra empresa

En diálogo con RPP, el hermano de la víctima denunció que la empresa ladrillera viene siendo blanco de extorsiones, al punto que la gerencia estaría trabajando vía remota.

“Estaba nervioso (mi hermano), me comentó que la fábrica viene siendo extorsionada, por lo que han comentado dentro del ámbito laboral”, manifestó.

Los familiares anunciaron que realizarán un plantón en la sede de la empresa, para exigir medidas de seguridad para los trabajadores, ya que, lamentablemente, este no es un caso aislado.

En noviembre pasado, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), jefe de seguridad de ladrillera Pirámide, fue asesinado de diez disparos en su vehículo en la avenida Vista Alegre, en el distrito limeño de Puente Piedra.

El trabajador fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, pero posteriormente fue derivado al Hospital Rebagliati.
El trabajador fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, pero posteriormente fue derivado al Hospital Rebagliati. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz
