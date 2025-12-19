Surco: incautan ropa falsificada y celulares de dudosa procedencia en el centro comercial Polvos Rosados

El operativo se realizó en el centro comercial Polvos Rosados. | Fuente: RPP

La Policía Nacional incautó gran cantidad de celulares de dudosa procedencia, así como prendas de vestir falsificadas, en un operativo realizado ayer, jueves, en el centro comercial Polvos Rosados, en el distrito de Surco.

En diálogo con el coronel PNP Fredy Hucharo, quien encabezó el operativo, detalló que el valor de la ropa bamba ascendería a cerca de medio millón de soles.

“Se han incautado más de veinte sacos de prendas que son de delito o incidencia de propiedad industrial y ascienden a un monto de 480 mil soles aproximadamente”, manifestó.

“Se han encontrado prendas que tienen marcas protegidas y, obviamente, son falsificadas. Por ello, la intervención de la Policía y la incautación de la mercadería”, añadió.



¿Qué pasará con estas prendas falsificadas?

El alto mando detalló qué ocurrirá con la ropa bamba incautada durante este operativo.

“En un primer momento, se comunica al Ministerio Público y, luego, se levanta un acta, para consolidar exactamente las prendas que se tienen y ello posteriormente pasa al almacén del Ministerio Público, en el internamiento que se realiza”, explicó.

El coronel Hucharo recomendó a la población tener cuidado al momento de adquirir prendas de vestir en esta campaña navideña, a fin de no ser sorprendidos por comerciantes que vendan artículos falsificados.

“Hay que tener bastante cuidado con las prendas o los regalos que quieren realizar, para que no sean engañados con una prenda que no es original, sino muchas veces falsa y, bueno, puedan tener una buena Navidad y no un mal regalo en Navidad”, sentenció.

