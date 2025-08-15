Últimas Noticias
Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos consultados por RPP aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, cuando paseaba junto con su pareja por la plaza San Martín.

Policiales
La PNP ya investiga este nuevo crimen en la capital.
La PNP ya investiga este nuevo crimen en la capital. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, en el Centro de Lima; hecho que se produjo en presencia de diversos transeúntes.

Testigos consultados por RPP aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, cuando paseaba junto con su pareja por la céntrica explanada.

Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde se certificó su deceso, indicaron fuentes policiales.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas de ley.

Las investigaciones determinarán el móvil de este violento homicidio, aunque allegados al extranjero aseguraron que recientemente se había negado a integrar una banda criminal; por lo que sospechan que este crimen está relacionado.

La Policía Nacional identificado al venezolano asesinado como Jesús Martínez Urbano, de 32 años. 

Plaza San Martín Centro de Lima Inseguridad ciudadana Policía Nacional

