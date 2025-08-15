Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP ya investiga este nuevo crimen en la capital. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, en el Centro de Lima; hecho que se produjo en presencia de diversos transeúntes.

Testigos consultados por RPP aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, cuando paseaba junto con su pareja por la céntrica explanada.

Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde se certificó su deceso, indicaron fuentes policiales.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas de ley.

Las investigaciones determinarán el móvil de este violento homicidio, aunque allegados al extranjero aseguraron que recientemente se había negado a integrar una banda criminal; por lo que sospechan que este crimen está relacionado.

La Policía Nacional identificado al venezolano asesinado como Jesús Martínez Urbano, de 32 años.

