Terror en el Callao: detonan explosivo en gimnasio lleno de personas que practicaban deporte

El gimnasio se ubica en el cruce de las avenidas Lima y Quilca, en el Callao, cerca del límite con SMP. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los delincuentes siguen sembrando el terror en el país. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en un gimnasio ubicado en el segundo piso de un predio, del cruce de las avenidas Lima y Quilca, en el Callao, cerca del límite con el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El atentado ocurrió anoche, cuando el recinto estaba lleno de personas que practicaban deporte, señalaron a RPP testigos.

“Las ventanas han estado abiertas y, de un momento a otro, han tirado un explosivo y todo se llenó de humo. Todo se nubló”, relató una usuaria.

“Justo yo llegaba y mis amigas han bajado, porque pensaban que era un incendio en el chifa (que opera en el primer piso)”, añadió.

Los usuarios salieron despavoridos, mientras que el atacante huyó raudamente con rumbo desconocido.



Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al gimnasio y comenzaron con las investigaciones en torno a este nuevo atentado contra negocios del país.

Debido al ataque, el establecimiento sufrió daños materiales, como ventanas rotas. Afortunadamente, no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

Todo apunta a que se trata de un caso de extorsión contra los dueños del establecimiento, aunque esto será determinado con las investigaciones, ya iniciadas.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) también acudió al lugar, a fin de colaborar con las pesquisas.

