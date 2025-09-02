Un joven fue asesinado a balazos cuando esperaba a sus amigos para ir a jugar fútbol en el Cercado de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en un pasaje de la unidad vecinal Mirones. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los crímenes no paran. Apenas horas después del asesinato de un funcionario de la Embajada de Indonesia, en Lince; la capital vuelve a ser escenario de otro cruel homicidio. Esta vez, un joven fue acribillado con total sangre fría en un pasaje de la unidad vecinal Mirones, en el Cercado de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que la víctima estaba esperando a sus amigos para ir a jugar fútbol, cuando de pronto aparecieron tres sicarios armados que, sin mediar palabra, le dispararon múltiples veces.

“Iban a jugar pelota. Se habían puesto de acuerdo para irse a jugar partido. Estaba esperando a los chicos (sus amigos) y ahí lo han atacado. Jovencito el chico”, declaró una vecina, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Amigos y familiares trasladaron al joven al Hospital Arzobispo Loayza, pero los médicos solo se limitaron a certificar su deceso. Las heridas sufridas fueron mortales.



La PNP investigas las causas detrás de este homicidio. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron al joven asesinado como Joel Montoya Gómez, de 25 años.

Por la ferocidad del ataque, las autoridades manejan la hipótesis de que se trata de un ajuste de cuentas. De hecho, la PNP reveló que Montoya Gómez hace tres años fue víctima de un ataque armado, en el que resultó herido.

