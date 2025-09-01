Presunto delincuente quedó herido tras caer de techo de un centro comercial al intentar huir en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El momento del escape y la caída del hombre fue captado en video por los mismos serenos. | Fuente: Serenazgo Municipal de Trujillo

Un presunto delincuente quedó herido tras caer de una altura de, al menos, siete metros al intentar saltar entre los techos de diferentes stands del centro comercial de calzado APIAT para evitar ser detenido en pleno centro histórico de Trujillo, en la región La Libertad, según informó Seguridad Ciudadana.

El momento del escape y la caída del hombre, quien aún no ha sido identificado, fue captado en video por los mismos serenos, quienes lo persiguieron por varias calles de Trujillo tras un robo registrado inicialmente en otro centro comercial cercano del centro.

Según los testigos, el presunto delincuente intentó escapar a bordo de una bicicleta y esquivando a los patrulleros. Posteriormente, trepó el techo de la APIAT para esconderse. Tras su caída, el sujeto fue derivado al Hospital Belén.

PNP inició investigaciones

Por su parte, la Policía ya inició una investigación por el caso de robo para identificar qué objetos presuntamente sustrajo. Asimismo, para identificar al hombre y conocer si pertenece a alguna banda criminal.