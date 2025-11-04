PNP ofrece balance de las primeras horas del paro convocado por un sector de transportistas

"Algunas empresas de transporte están saliendo a trabajar, aunque se nota la ausencia de vehículos", dijo el general Monroy | Fuente: RPP

En el marco del paro convocado por un sector del gremio de transporte en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó desde las primeras horas del día el operativo 'Amanecer Seguro', con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir actos delictivos durante el desarrollo de esta medida.

El general Enrique Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial de Lima Centro, ofreció detalles sobre el despliegue y la situación del transporte en la capital.

“Desde las 4:30 a. m. hemos desplegado el plan 'Amanecer Seguro'. Respetamos la decisión de las empresas de transporte que han decidido no salir libremente, es su derecho; pero también, como Estado, hemos tomado las acciones que correspondan”, indicó.

El oficial destacó que el servicio del Metropolitano, Tren Eléctrico y Corredores Complementarios se mantiene operativo gracias a la coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), lo que representa el 35% del transporte público masivo.

“Al momento existe transitabilidad. Algunas empresas de transporte están saliendo a trabajar, aunque se nota la ausencia de vehículos respecto a otros paros”, añadió.

Monroy informó que se han desplegado más de 2 300 agentes policiales y mil efectivos de tránsito en toda Lima Metropolitana, además de 21 vehículos en contingencia para atender posibles emergencias.

“Por disposición expresa del señor presidente, desde ayer estamos en el Metropolitano, Tren Eléctrico y los corredores dando servicio, con el apoyo de más de 1,500 efectivos policiales”, sostuvo.

PNP está "realizando diligencia" tras nuevo ataque a bus de la empresa ETUL4SA

En otro momento, el general se refirió al ataque a balazos contra un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos.

“La Policía Nacional está realizando las diligencias de investigación. Tenemos conocimiento de las primeras versiones del chofer, que ya había terminado su día laboral y se dirigía a su patio de maniobras cuando fue atacado. No hemos tenido pérdidas que lamentar, pero sí daños materiales”, detalló.

De acuerdo con Monroy, se hallaron tres casquillos en la zona que están siendo sometidos a peritaje balístico para determinar si el arma utilizada ha estado involucrada en otros hechos criminales.

Recordó además que, gracias al 'Plan Cerco', la PNP detuvo recientemente a tres ciudadanos venezolanos con dos armas de fuego en San Juan de Miraflores, una de las cuales habría sido usada en nueve casos de homicidio.