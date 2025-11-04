Independencia: delincuentes quemaron mototaxi en pleno paro de transportistas

El ataque estaría vinculado a un caso de extorsión contra la empresa Arabicus. | Fuente: RPP

En pleno paro convocado por un sector de transportistas, se registró un nuevo ataque contra este gremio, presuntamente relacionado a extorsiones.

Esta madrugada, en el asentamiento humano Las Américas, en Independencia; sujetos desconocidos quemaron un mototaxi de la empresa Arabicus, que tiene su ruta dentro de este distrito del norte de la capital.

El atentado, perpetrado al promediar las 3:50 a.m. de este martes, fue grabado por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se observa a tres sujetos acercarse al vehículo en actitud sospechosa.

Tras unos segundos, uno de ellos se acerca al mototaxi y le prende fuego, tras lo cual se retira junto con sus cómplices caminando, como si no hubiera pasado nada.

“Fueron tres personas. (...) Se quedaron conversando diez segundos en la parte de abajo. De ahí subieron. El que supuestamente manda se quedó haciendo llamada, conversando con alguien, de repente para que confirme si es la moto o no”, refirió un testigo, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.



Pudo ser un incendio de proporciones

Nuestra reportera indicó que el incendio provocado afectó dos vehículos estacionados cerca del mototaxi, así como un poste de luz.

Los propios vecinos tuvieron que intervenir y apagar las llamas con baldes de agua, lo cual impidió que el incendio escale y provoque una tragedia.

Los residentes del asentamiento humano Las Américas aseguraron que esta no es la primera vez que un mototaxi de la empresa Arabicus sufre un ataque, por lo que se presume que los autores son bandas de extorsionadores.

