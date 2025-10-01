Comandante general de la PNP señala que ya se dispuso la expulsión de Matías Agustín Ozorio, mano derecha de’ Pequeño J’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, informó este miércoles que ya se dispuso la expulsión del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, sindicado como mano derecha de Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, ambos capturados en vísperas por el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires Argentina.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición mañana de RPP, Arriola dio cuenta que durante la madrugada de este miércoles se realizaron los trámites para lograr la expulsión de Agustín Ozorio y que en las próximas horas dejará el país.

“En menos de 24 horas, Armando García Chunga, superintendente por disposición del ministro del Interior, Carlos Malaver, ha logrado sacar la resolución de expulsión del ciudadano argentino y en las próximas horas la policía peruana estará trasladando a Argentina el requerimiento de nuestro par la policía argentina y las autoridades argentinas, el Ministerio Público, el Poder Judicial”, indicó.

Arriola explicó que el trámite fue terminado a las cinco de la mañana desde la Superintendencia Nacional de Migraciones. Asimismo, señaló que estos procedimientos son céleres y que ahora solo queda realizar las coordinaciones para el traslado de Agustín Ozorio a Argentina, que podría darse en las próximas horas.

“Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres, y son expeditas y se trabajó toda la madrugada. Si ya están los medios ahorita podría salir en este mismo instante, pero hay que hacer algunas cuestiones administrativas como comprar el pasaje, porque iba a venir una nave de Argentina”, añadió.

Coordinación

Respecto de la captura de Valverde Victoriano ‘Pequeño J’ y Agustín Ozorio, el comandante general de la PNP indicó que se dio gracias a un trabajo conjunto con la policía argentina, que les facilitó información crucial que permitió dar seguimiento a estos sujetos.

“Todo nace porque la policía argentina se comunica con la policía peruana y traslada la información en un alto grado de confianza de reserva y de secreto desde el domingo y traslada nombres, fotografías y es donde nosotros empezamos a pedir que trasladen números telefónicos y otras cosas más que se empiezan a trabajar desde la inteligencia para lograr la trazabilidad de los movimientos de todas las personas”, indicó.

Alias ‘Pequeño J’ cayó durante la noche del martes cuando se transportaba oculto en un camión en Pucusana. La información de su captura fue dada a conocer por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse", escribió la autoridad argentina en su cuenta de X.

Previamente la funcionaria argentina había informado sobre la captura de Matías Agustín Ozorio, de nacionalidad argentina y mano derecha de alias ‘Pequeño J’, en Lima. Este sujeto fue capturado en Los Olivos, cuando deambulaba.