Una mujer fue asesinada a metros de su casa en el Callao

Conmoción en el Callao. Una mujer de unos 30 años fue asesinada a balazos a pocos metros de su casa, en el jirón Guisse, cerca del cruce con la calle Carrillo de Albornoz; en la provincia constitucional.

Testigos consultados por RPP contaron que la víctima estaba caminando por la acera, cuando fue interceptada por un taxi, desde donde descendieron sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

La mujer murió en el acto, mientras que los sicarios huyeron raudamente con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Lamentablemente, se ha constatado que en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad que pudieran haber captado el crimen.

No obstante, se realizará un barrido amplio, ante la posibilidad de que alguna cámara de videovigilancia cercana haya captado la llegada o la huida de los sicarios.

Los vecinos se han mostraron consternados por este crimen, toda vez que ocurre en pleno estado de emergencia decretado en Lima y Callao ante la ola de inseguridad ciudadana.

Este homicidio se suma al execrable asesinato de dos mujeres, madre e hija, en San Juan de Lurigancho; crimen por el que ya hay cuatro sospechosos detenidos.

