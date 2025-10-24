Últimas Noticias
Capturan a dos presuntos delincuentes que amenazaban con arreglos fúnebres a policías en Iquitos

por Redacción RPP

·

De acuerdo con la PNP, los detenidos forman parte de la banda criminal denominada 'Los Coyotes de la Bagazán', implicada en delitos contra la libertad personal y la seguridad pública.

Loreto
00:00 · 01:45
Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que los sujetos compraban el arreglo en una florería ubicada cerca al cementerio de Iquitos.
Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que los sujetos compraban el arreglo en una florería ubicada cerca al cementerio de Iquitos.

Dos presuntos delincuentes fueron capturados luego de haber dejado un arreglo floral y balas con amenazas de muerte en la vivienda de un efectivo policial, en la ciudad de Iquitos, región Loreto.

Los sujetos fueron identificados como Ángel Arturo Macca Gonzales (28) y José Luis Ahuanari Ríos (27). Según información de la Macro Región Policial Loreto, estos intimidaban con estas maniobras a los agentes de la PNP para evitar ser capturados.

Asimismo, el general Fernando Mego, jefe policial de Loreto, dijo que las amenazas incluían una tarjeta fúnebre con el mensaje: “que en paz descanse”, dirigido a un efectivo policial de la zona.

“Hubo una amenaza a un efectivo policial con un ramo de flores y una tarjeta que dice ‘que en paz descanse’ a un efectivo policial por parte de personas inescrupulosas al margen de la ley. Inmediatamente, se armó un operativo para que en tiempo récord identificáramos y detuviéramos a dichas personas”, indicó a RPP.

Cámaras de seguridad fueron claves en la captura

Los implicados fueron capturados e identificados gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. En los clips se ve a los presuntos delincuentes movilizarse en un mototaxi, dejar las flores fúnebres y, posteriormente, tocar el timbre de la vivienda del policía.

Asimismo, otras cámaras de vigilancia captaron el momento en que los sujetos compraban el arreglo en una florería ubicada cerca al cementerio de Iquitos.

De acuerdo con la PNP, los detenidos forman parte de una banda criminal denominada ‘Los Coyotes de la Bagazán’, a la que se le atribuye los presuntos delitos contra la libertad personal y contra la seguridad pública (fabricación, comercialización y porte ilegal de municiones).

