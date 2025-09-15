Últimas Noticias
Terror en el Callao: mujer resultó herida tras ser atacada a balazos en los exteriores del centro comercial Minka

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La víctima, identificada preliminarmente como una prestamista de la zona, recibió dos disparos en la puerta principal del centro comercial y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano por los transeúntes.

Callao
00:00 · 02:04
La víctima fue auxiliada por los transeúntes y trasladada en un auto color blanco a un nosocomio cercano.
La víctima fue auxiliada por los transeúntes y trasladada en un auto color blanco a un nosocomio cercano. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

A través del Rotafono de RPP, los usuarios reportaron que una mujer fue atacada a balazos con un arma de fuego en la puerta principal del centro comercial Minka, ubicado en la avenida Argentina, en la provincia constitucional del Callao.

Tras el reporte, un equipo de este medio llegó hasta el lugar donde se registró el brutal ataque. Según los testigos consultados, un joven arribó hasta la puerta tres del centro comercial y disparó dos veces contra la víctima. La mujer cayó sobre el pavimento luego de recibir los impactos.

Posteriormente, la víctima fue auxiliada por los transeúntes y trasladada en un auto color blanco a un nosocomio cercano.

En el momento del ataque, la mujer vestía un pantalón y una polera gris; además, zapatillas negras. Por el momento, se desconoce su identidad, pero los cobradores de vehículos de transporte público que transitan por la zona indicaron que se llamaba Maylín y trabajaba como prestamista.

“Paraba ahí sentadita. Cobra nomas, pero yo no conozco mucho. [¿Hace cuánto tiempo trabajaba en la zona?] Más o menos será dos o tres años que la he visto en ese sitio ahí trabajando. [Era] joven nomás, no es adulta. Ella prestaba plata decía la gente”, precisó una cobradora.

Asimismo, otros comerciantes de la zona también expresaron que la señora laboraba como jaladora de las combis de la empresa de transporte Reynoso, que transitan por la avenida Argentina con dirección hacia el centro del Callao.

PNP llegó a la zona

Al lugar ha llegado personal policial de la comisaría Carmen de la Legua, los que han cercado la zona. Los efectivos vienen realizando las diligencias correspondientes. Asimismo, se espera la llegada de los familiares para que puedan reconocer el cuerpo.


Callao Inseguridad Ciudadana Ataque

