PNP desbarató a ‘Los Diablos de La Calichera’, banda que extorsionaba parque de diversiones de Comas

Agentes de la Policía Nacional desbarataron a ‘Los Diablos de La Calichera’, banda criminal que extorsionaba al Play Land Park, parque de diversiones ubicado dentro del Club Metropolitano Sinchi Roca, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

En un operativo realizado esta madrugada, las fuerzas del orden detuvieron a 11 presuntos integrantes de la organización delictiva -entre ellos dos mujeres-, todos de nacionalidad peruana.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, detalló cómo operaban ‘Los Diablos de La Calichera’.

“Estos delincuentes venían dedicándose a extorsionar a una empresa de juegos mecánicos para niños en el Parque Sinchi Roca, acá, en Comas. Cobraban por el parqueo, cobraban por el ingreso; y, al empresario, le cobraban un porcentaje de la ganancia diaria, entre 4 000 y 5 000 soles”, refirió el alto mando.

En su poder, los sospechosos tenían dos armas de fuego, pirotécnicos, drogas y dinero en efectivo.



También estarían detrás de extorsiones a transportistas

El jefe policial indicó que, según las investigaciones iniciadas, se ha determinado que ‘Los Diablos de La Calichera’ estaría detrás de las amenazas contra la empresa de transportes Las Águilas 75 S.A., conocida como la Línea 75, en San Juan de Lurigancho.

“En el mes de octubre del año pasado, se le envió un video extorsivo a la Línea 75, una empresa de transporte en San Juan de Lurigancho, donde aparece esta pistola. Su mensaje extorsivo también con un plumón color rojo y se aprecia también municiones de diverso calibre”, refirió Lozada.

“Acá se encuentra lo mismo; quiere decir que es la misma banda criminal que no solo está extorsionando a esta empresa de juegos mecánicos, sino a la empresa de transportes”, añadió.

Los once detenidos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, para continuar con las diligencias de ley.

