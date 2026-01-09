Últimas Noticias
A casi cuatro meses del asesinato del ‘taxista tiktoker’, la Policía capturó al presunto autor material

El presunto sicario fue detenido junto a otros dos venezolanos.
El presunto sicario fue detenido junto a otros dos venezolanos. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Rubén Canales fue asesinado el año pasado por falsos pasajeros, que solicitaron su servicio para robarle su vehículo.

Policiales
00:00 · 02:29

La Policía Nacional capturó recientemente a un ciudadano venezolano, acusado de asesinar a Rubén Canales Gómez (28), quien era conocido en las redes sociales como el ‘Taxista tiktoker’.

Canales Gómez fue asesinado en el distrito limeño de Santa Anita el pasado 29 de septiembre de 2025, cuando dos delincuentes se hicieron pasar como pasajeros y le dispararon para robarle su camioneta.

A casi cuatro meses del crimen, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirinci) de la Policía, Rubén Canales, detalló que el presunto autor material ha sido identificado como Javier Briceño Quintero (23), alias ‘Momia’.

“[Es] el brazo armado, el sicario que le quita la vida a este taxista…”, declaró a la prensa.

Briceño Quintero fue detenido junto a otros dos venezolanos. Se trata de Wilber José Iturri (26), alias ‘largo’, y una mujer que sería pareja del presunto asesino del taxista.

El jefe de la Dirincri precisó que la situación migratoria de los tres extranjeros es irregular.

El asesinato del joven taxista

Rubén Canales fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos delincuentes a pesar de que no opuso resistencia para evitar el robo de su vehículo.

Según las investigaciones, el joven habría sido citado por falsos pasajeros a través de un aplicativo de taxi.

"Él la luchaba por ayudarme. Se hubieran llevado el carro, pero no le hubieran quitado la vida. Me han matado a mí también”, comentó la madre del joven taxista durante el velorio.

