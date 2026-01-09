Dos ciudadanos venezolanos en estado crítico tras ataque armado en Barranco

Los peritos hallaron más de 20 casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Terror en Barranco. Dos ciudadanos venezolanos resultaron gravemente heridos en un violento ataque armado, perpetrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y El Sol, cerca de la Estación Balta del Metropolitano.

Según testigos consultados por RPP, los extranjeros -que se desplazaban en un automóvil- fueron interceptados por sicarios a bordo de una motocicleta. Los pistoleros dispararon indiscriminadamente contra el coche, hiriendo de gravedad a los foráneos.

“Le han metido veinte balazos y le han caído también, pero ahorita están vivos ellos. Están heridos. En el ataque, lo han encerrado unos fulanos que estaban en un carro y otro que iba en una moto lineal, dos han ido en la moto lineal”, declaró un vecino, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Los venezolanos, malheridos, fueron trasladados de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores; donde -al cierre de este informe- permanecen en estado crítico.



Una mujer en el automóvil

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llegó al lugar del ataque armado y, en diálogo con la prensa, identificó a los venezolanos heridos como Ramón Briceño Briceño y Antonio Serpa Vásquez.

El alto mando reveló que, en el vehículo atacado, iba también una mujer, que resultó ilesa. La joven fue trasladada a la comisaría del sector para ser interrogada, como parte de las investigaciones.

“De una motocicleta dispararon contra este vehículo. Han quedado dos personas heridas, son de nacionalidad venezolana. Asimismo, en la parte posterior del vehículo, iba una femenina, que ha quedado ilesa”, indicó.

“(La joven) está ahorita detenida en la comisaría, se le ha trasladado para fines de investigación e identificación plena. Ya se han constituido los peritos, han recogido la evidencia hallada”, añadió.

Los peritos encontraron más de 20 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del atentado. Todo apunta a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser esclarecido durante las investigaciones.

