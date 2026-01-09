Motín en 'Maranguita': esto es todo lo que se sabe sobre el incendio provocado por los internos del centro juvenil

El siniestro, provocado por la quema de colchones y mobiliario, se focalizó en el pabellón "Nazareno" | Fuente: RPP

La calma ha retornado, aparentemente, a la cuadra 17 de la avenida La Paz, en el distrito limeño de San Miguel, aunque la incertidumbre persiste fuera de los muros del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita'.

Tras el motín e incendio registrado la noche del jueves, familiares de los internos pernoctaron en los exteriores y exigieron respuestas sobre el estado de salud de los jóvenes, denunciando un hermetismo total por parte de las autoridades.

El fuego, provocado por la quema de colchones y mobiliario, se focalizó en el pabellón ‘Nazareno’. Precisamente, madres de los adolescentes recluidos expresaron su angustia a RPP tras pasar la noche en la calle, bajo la lluvia y sin recibir un reporte oficial.

"Mi pedido es que quiero saber qué realmente ha pasado con mi hijo (...) El incendio ha sido en el pabellón donde está mi hijo, que es de 'Nazareno', y la verdad estamos preocupadas porque no sabemos ni dónde habrán pasado la noche", declaró una de las madres afectadas.

Denuncias de maltrato

Los familiares acusaron a las autoridades del centro de negarles información y tratarlas con indiferencia.

"No nos dicen nada, salen como burlándose, salen todos frescos (...) nos miran como si no existiéramos y nos tiran la puerta en la cara", reclamó la mujer, asegurando que no se moverán del lugar hasta tener noticias.

"Está bien, cometió un error, está pagando el delito (...) pero no es justo que lo maltraten. Escucho demasiado maltratos y ya no es dable", agregó.

Traslado de internos en plena crisis

Un hecho que ha indignado aún más a las familias fue la llegada de nuevos reclusos en medio de la emergencia. Según los testimonios, durante la madrugada ingresaron nueve internos trasladados desde el norte del país, pese a que el establecimiento acababa de sufrir un incendio.

"Han llegado de Piura nueve internos. ¿Cómo es posible que traigan a nueve internos sabiendo el problema que hay? Si no solucionan su problemática con nuestros hijos, con lo que ha pasado, ¿cómo pueden traer a nueve internos más? (...) todos enmarrocados, gritándoles acá", cuestionaron las madres.

El saldo del motín

Cabe recordar que el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) emitió un comunicado, asegurando que no hubo daños personales y que los internos estaban "a buen recaudo".

Sin embargo, este reporte contradice la información brindada por la Policía Nacional, institución que confirmó que un agente de seguridad del centro de menores resultó herido con lesiones en la cabeza, producto de un golpe con un objeto contundente durante la revuelta.