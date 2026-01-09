Indignante: delincuentes dispararon a perrito durante asalto a grifo en San Martín de Porres [VIDEO]

La intervención veterinaria está en curso y se estima que los gastos necesarios para su recuperación podrían alcanzar los tres mil soles. | Fuente: RPP

Indignante. Dos delincuentes armados dispararon contra un perro, conocido como 'Choco', durante el asalto a un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dominicos, en el límite del distrito limeño de San Martín de Porres, en el límite con el Callao.

El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del local, donde se observa que los asaltantes amenazan a los trabajadores y disparan contra el can, pese a que no representaba ninguna amenaza. El disparo impactó en la mandíbula de la mascota.

Una vecina trasladó a 'Choco' a la clínica veterinaria Aristocat, ubicada en la avenida Santiago Antúnez de Mayolo, en Los Olivos. La intervención veterinaria está en curso y se estima que los gastos necesarios para su recuperación podrían alcanzar los tres mil soles.

'Choco', un acompañante de los trabajadores del grifo

'Choco', un perro mestizo de aproximadamente ocho años, es conocido en la zona como un acompañante leal de los trabajadores del grifo, donde encontró un hogar. Recientemente, había sufrido la pérdida de su hermano, otro perrito que lo acompañaba, y se encontraba recuperándose de una leve cojera, tras haber sido atropellado.

La mujer que está gestionando la atención de 'Choco' hizo un llamado a la comunidad, para que puedan colaborar en la cobertura de los costos veterinarios. La recuperación del perro podría tomar tiempo y es importante que no regrese a vivir en la calle, según lo indicado por la propia vecina.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los delincuentes. La Policía ya ha sido informada del asalto, pero no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles detenciones.