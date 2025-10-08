Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Delincuente se escondió debajo de una combi para evitar ser detenido en Surco [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El malviviente, en su desesperación por escapar, se escondió debajo de una combi, pero no contaba con que sus movimientos eran captados por las cámaras de seguridad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 02:10
Surco
El bandido fue detectado cuando intentaba robar una bicicleta. | Fuente: RPP

Un delincuente se escondió debajo de una combi en un fútil intento por escapar de la Policía Nacional y del Serenazgo de Surco, luego de que intentara robar una bicicleta.

El bandido fue detectado cuando intentaba violentar las cadenas de seguridad de una bicicleta que estaba aparcada en los exteriores de la Estación Ayacucho, de la Línea 1 del Metro de Lima.

El accionar del ladrón fue captado por las cámaras de seguridad del distrito, por lo que se desplegó un operativo de captura. Al verse descubierto, el malviviente escapó corriendo.

En su desesperación por no ser detenido, el delincuente se escondió debajo de una combi estacionada en la calle Doña Mercedes, pero no contaba con que sus movimientos eran captados por las cámaras de seguridad.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ladrón detenido

A los pocos minutos, el ladrón fue capturado y llevado a la Comisaría PNP de Surco, para ser procesado. 

El detenido fue identificado como Normar Ruiz, de 49 años, a quien se le encontró un maletín con herramientas que habría utilizado para cometer actos ilícitos. 

Te recomendamos

Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Surco Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA