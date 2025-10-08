Delincuente se escondió debajo de una combi para evitar ser detenido en Surco [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un delincuente se escondió debajo de una combi en un fútil intento por escapar de la Policía Nacional y del Serenazgo de Surco, luego de que intentara robar una bicicleta.

El bandido fue detectado cuando intentaba violentar las cadenas de seguridad de una bicicleta que estaba aparcada en los exteriores de la Estación Ayacucho, de la Línea 1 del Metro de Lima.

El accionar del ladrón fue captado por las cámaras de seguridad del distrito, por lo que se desplegó un operativo de captura. Al verse descubierto, el malviviente escapó corriendo.

En su desesperación por no ser detenido, el delincuente se escondió debajo de una combi estacionada en la calle Doña Mercedes, pero no contaba con que sus movimientos eran captados por las cámaras de seguridad.



Ladrón detenido

A los pocos minutos, el ladrón fue capturado y llevado a la Comisaría PNP de Surco, para ser procesado.

El detenido fue identificado como Normar Ruiz, de 49 años, a quien se le encontró un maletín con herramientas que habría utilizado para cometer actos ilícitos.

