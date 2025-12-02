Delincuentes intentaron robar camioneta del partido APP en Chorrillos: chofer frustró el asalto y retuvo a bandido

El intento de asalto ocurrió en un grifo de la avenida Los Horizontes. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un grupo de delincuentes intentó robar una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP), en un grifo de la avenida Los Horizontes, en el distrito limeño de Chorrillos.

En diálogo con RPP, Christian Romero, uno de los abogados de la agrupación política, detalló que el conductor acababa de dejar a un grupo de militantes, tras lo cual llegó a la estación de servicio para inflar una llanta.

En ese momento, aparecieron hasta cinco delincuentes, que encañonaron al chofer y abordaron la unidad, con la clara intención de llevársela. Sin embargo, no contaban con que el conductor estaba armado.

“En un determinado punto, se ha acercado a un grifo a inflar una llanta y, posterior a inflar una llanta, se sube al vehículo y es ahí donde lo abordan un promedio de cinco delincuentes armados”, refirió Romero.

“Lo reducen lo sacan del vehículo, amenazándolo de muerte. Lo ponen en la parte posterior del vehículo, (...) y es ahí donde (el chofer) ejerce su legítima defensa”, añadió.

El conductor utilizó su arma de reglamento en defensa propia y logró ahuyentar a los delincuentes. Incluso, retuvo a uno de ellos hasta que llegó la Policía Nacional.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción, para continuar con las diligencias.



Pronunciamiento de APP

Alianza para el Progreso emitió un comunicado en sus redes sociales oficiales, en el que confirmó que no se registraron heridos ni víctimas mortales, en el intento de asalto.

Tras calificar como “inaceptable” lo ocurrido, el partido exigió a las autoridades “acciones concretas” para “garantizar la integridad de cada ciudadano, militante y candidato de cada organización política que participar en las elecciones generales 2026”.

“Estaremos atentos a las investigaciones que realiza la Policía Nacional del Perú”, sentenció la agrupación.



