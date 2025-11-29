Áncash: detienen a una pareja acusada de vender chips usados para extorsiones en Nuevo Chimbote

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo una pareja presuntamente implicada en la venta ilegal de chips telefónicos que eran utilizados por bandas delictivas para cometer extorsiones.

La intervención se realizó en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región de Áncash, informó el comandante PNP, Percy Chacón Zevallos, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote.

Los detenidos fueron identificados como Jhan Franco Ramírez Villacorta (23) y Pamela Margarita Cano Chauca (24).

Su captura se produjo luego de que un empresario -dueño de un molino y hectáreas agrícolas- denunciara que, a través de mensajes de WhatsApp, delincuentes le exigían 20 000 soles para que no atenten contra su vida y la de sus trabajadores.

El jefe policial informó que la pareja se dedicaba a la venta ambulatoria e ilegal de chips telefónicos ya activados, los cuales terminaban en el mercado negro.

Asimismo, indicó que conversaciones halladas en sus celulares evidenciaba que estos componentes electrónicos eran adquiridos por organizaciones criminales para llevar a cabo sus extorsiones.