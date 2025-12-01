SMP: dos buses de la empresa 'La Estrella' quedaron calcinados en presunto ataque extorsivo

La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen | Fuente: RPP

Dos buses de la empresa de transportes La Estrella SAC, que cubre la ruta Callao-Dominicos, quedaron totalmente calcinados tras un incendio provocado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según las primeras investigaciones, este atentado respondería a un presunto caso de extorsión contra los directivos de la compañía, quienes se habrían negado a continuar pagando los cupos exigidos por los delincuentes.

Pagaban "seguridad" diaria

Trabajadores de la empresa, quienes declararon fuera de cámaras por temor a represalias, revelaron que la compañía ya venía siendo víctima de cobros extorsivos.

Según indicaron, los choferes pagaban montos diarios que oscilaban entre los 20 y 30 soles por una supuesta "seguridad" para evitar atentados contra sus unidades.

Sin embargo, la situación habría escalado ante la negativa de seguir abonando el dinero, lo que derivó en el ataque incendiario. Los conductores señalaron que, si bien no es la primera vez que sufren amedrentamientos, en esta ocasión los criminales "habrían cruzado los límites" al prender fuego a los vehículos.

No se registraron heridos

Hasta el lugar del siniestro llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas y poner a buen recaudo a las personas que se encontraban en las inmediaciones. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas.

Un familiar de uno de los directivos de la empresa se hizo presente en la zona, pero evitó brindar declaraciones a la prensa, evidenciando el temor que impera entre los transportistas.

La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen e identificar a los responsables de este nuevo ataque que golpea al sector transporte en la capital.