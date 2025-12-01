Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SMP: dos buses de la empresa 'La Estrella' quedaron calcinados en presunto ataque extorsivo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Bajo el anonimato, conductores denunciaron que venían pagando cupos de entre 20 y 30 soles diarios. El atentado se habría producido ante la negativa de la empresa de seguir cediendo al chantaje.

Seguridad
00:00 · 01:53
La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen
La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen | Fuente: RPP

Dos buses de la empresa de transportes La Estrella SAC, que cubre la ruta Callao-Dominicos, quedaron totalmente calcinados tras un incendio provocado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según las primeras investigaciones, este atentado respondería a un presunto caso de extorsión contra los directivos de la compañía, quienes se habrían negado a continuar pagando los cupos exigidos por los delincuentes.

Pagaban "seguridad" diaria

Trabajadores de la empresa, quienes declararon fuera de cámaras por temor a represalias, revelaron que la compañía ya venía siendo víctima de cobros extorsivos.

Según indicaron, los choferes pagaban montos diarios que oscilaban entre los 20 y 30 soles por una supuesta "seguridad" para evitar atentados contra sus unidades.

Sin embargo, la situación habría escalado ante la negativa de seguir abonando el dinero, lo que derivó en el ataque incendiario. Los conductores señalaron que, si bien no es la primera vez que sufren amedrentamientos, en esta ocasión los criminales "habrían cruzado los límites" al prender fuego a los vehículos.

No se registraron heridos

Hasta el lugar del siniestro llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas y poner a buen recaudo a las personas que se encontraban en las inmediaciones. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas.

Un familiar de uno de los directivos de la empresa se hizo presente en la zona, pero evitó brindar declaraciones a la prensa, evidenciando el temor que impera entre los transportistas.

La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen e identificar a los responsables de este nuevo ataque que golpea al sector transporte en la capital.

Te recomendamos

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SMP Inseguridad Extorsión

RPP TV

En Vivo

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA