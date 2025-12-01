Crimen en el norte del Perú: cuatro personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en Piura y Sullana

En menos de 24 horas, el sicariato y la delincuencia han cobrado la vida de cuatro personas en Sullana y Piura.

Se trata de dos amigos, un joven sindicado por la policía como presunto integrante de una banda criminal y un mototaxista.

El primer atentado se registró la noche del sábado 29 de noviembre en el asentamiento humano Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana cuando dos amigos identificados como Carlos Barba Espinoza y Sergio Saavedra Farfán, fueron atacadas mientras se encontraban a bordo de una mototaxi a la altura de la cuadra 5 de la calle Santa Catalina.

Según las primeras diligencias policiales, los atacantes llegaron en una camioneta hasta la zona y abrieron fuego contra los ellos.

La ráfaga de disparos dejó a ambas víctimas gravemente heridas; sin embargo, fallecieron de manera inmediata debido a la gravedad de los impactos.

Segundo ataque

El segundo ataque se registró la tarde de este domingo cuando un hombre identificado como Santos Américo Farfán Saavedra, conocido como 'Thanos', fue atacado con más de 10 tiros en el cercado de Castilla, en las inmediaciones del cementerio distrital.

De acuerdo con información preliminar, Farfán Saavedra sería uno de los presuntos miembros de la banda criminal “Los Pollos”, y el hecho habría tenido como motivo un presunto ajuste de cuentas.

Tercer crimen

Finalmente, horas después, un joven mototaxista identificado como Aarón Barboza, un joven de 21 años fue atacado a balazos la urbanización Jardín, de la provincia de Sullana.

Vecinos relataron que escucharon varias detonaciones y, al salir, encontraron al joven tendido en el pavimento.

Aunque fue llevado de inmediato al Hospital de Sullana, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

Cifras

De acuerdo con las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 141 víctimas de homicidio en lo que va del 2025.