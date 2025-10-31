Últimas Noticias
Vecinos atraparon a presunto delincuente y lo castigan a correazos en SJM [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sujeto habría robado un celular a un transeúnte, por lo que fue retenido por los vecinos, quienes lo amarraron con una cuerda y lo golpearon.

Lima
00:00 · 01:25
SJM
Los vecinos se arriesgaron, ya que el presunto ladrón estaba armado. | Fuente: RPP

Indignados por la ola de inseguridad que se vive en su distrito, un grupo de vecinos de San Juan de Miraflores (SJM) atrapó a un presunto ladrón y lo castigó a correazos.

Según testigos consultados por RPP, el sujeto estaba corriendo en inmediaciones de la avenida Los Álamos, luego de haberle robado su celular a un joven.

La víctima, que perseguía al presunto ladrón, empezó a gritar y a pedir ayuda, por lo que los vecinos intervinieron y detuvieron al sospechoso.

“Lo atraparon ahí. (...) Los vecinos lo agarraron y empezaron a tirarle correazos”, refirió un testigo.

Los residentes ataron al sujeto con una cuerda y comenzaron a azotarlo, según se aprecia en videos a los que RPP tuvo acceso. “Acá no vas a venir a robar”, se escucha decir a una vecina, mientras otro golpea al hombre.

Hombre armado

Los vecinos se arriesgaron a sufrir algún daño, ya que el presunto ladrón estaba armado con un cuchillo, indicó uno de los testigos.

Además, según algunas versiones, el ladrón retenido habría tenido hasta dos cómplices.

A los minutos llegaron agentes de la Policía Nacional y serenos de SJM, que trasladaron al sospechoso a la comisaría del sector, para comenzar con las investigaciones.

SJM Inseguridad ciudadana Policía Nacional

