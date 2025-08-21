Precio del limón: ¿por qué hay menos cosecha en Piura si existe una sobrepoblación de plantas del cítrico?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el sector de Cieneguillo, ubicado en la provincia de Sullana, región Piura, los productores de limón atraviesan una grave crisis agrícola. A pesar de contar con una sobrepoblación de plantas de cítrico, la cosecha disminuyó considerablemente debido a factores climáticos y económicos que afectaron el desarrollo del cultivo.

Orlando Chong, integrante de la Asociación de Productores de Limón en Cieneguillo, explicó que la escasez de agua a fines del año pasado generó un estrés hídrico en las plantaciones, situación que se agravó por los bajos precios del limón durante el verano. Esta combinación impidió a muchos agricultores adquirir fertilizantes e insumos necesarios para el desarrollo de las plantas.

“Por falta de fertilizantes y agua las plantas no se desarrollaron y terminaron siendo afectadas con el frío. Actualmente no tenemos mucha producción; el fruto del limón no creció por lo antes contado”, detalló Chong en declaraciones a Ampliación de Noticias Regional de RPP.

plantas con escasez de limón | Fotógrafo: cortesía

Precio del limón se incrementa

Durante el verano, un saco de 45 kilos de limón se vendía a solo 25 soles. Hoy, el mismo saco supera los 150 soles, dependiendo de la calidad del fruto, reveló Chong. Los productores señalan que el limón se encuentra actualmente en su etapa "mediana" y esperan que los precios se estabilicen hacia el mes de octubre.

En Lima, el precio del kilo de limón bordea los S/ 6.00, un leve incremento respecto al mismo periodo de 2024. En tanto, los precios mayoristas reportan el limón en bolsa a S/ 2.50 el kilo y el limón sutil en cajón a S/ 2.72.

Midagri descarta desabastecimiento

Ante el alza de precios, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que esta situación responde a factores estacionales propios del cultivo y reiteró que no habrá desabastecimiento del producto en los mercados.

Los agricultores, sin embargo, advierten que sin apoyo técnico ni acceso oportuno a insumos y recursos hídricos, la recuperación del sector podría verse comprometida.