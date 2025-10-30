Detienen a extranjeros que tendrían vínculos con ‘Los Injertos del Cono Norte’: una discusión de pareja los expuso

Los detenidos son de nacionalidad venezolana y colombiana. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja de extranjeros presuntamente vinculada a la peligrosa organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, tras un operativo realizado en el inmueble que alquilaban.

El coronel PNP Frank Chang, jefe de la División de Emergencia, informó que la pareja protagonizó una fuerte discusión que alarmó a los vecinos, por lo que procedieron a llamar a la Policía.

Al intervenir la vivienda, las fuerzas del orden encontraron armas, municiones y droga; procediéndose con la detención de los extranjeros.

El alto mando identificó a los intervenidos como Yaisuri Carolina Figueroa Vásquez (19), de nacionalidad venezolana, y el colombiano Jean Pierre Carillo Lindarte (31).



Vínculos con ‘Los Injertos del Cono Norte’

Según el coronel Chang, el ciudadano colombiano fue intervenido hace unos años junto con un presunto integrante de la peligrosa banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, que era liderada por el hoy detenido Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

“Este ciudadano colombiano ingresó al país el 8 de mayo del 2019 y tiene un antecedente, una intervención por TID (Tráfico ilícito de drogas), en el año 2022. En esa intervención, estaba acompañado de dos sujetos de nacionalidad extranjera”, manifestó el alto mando.

El jefe policial detalló que uno de estos extranjeros era presunto miembro de la citada organización criminal.

