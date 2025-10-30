Últimas Noticias
Perú expulsó a integrante del Tren de Aragua que es buscada por las autoridades chilenas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La ciudadana venezolana fue detenida esta semana en el distrito de Lince. La extranjera es sindicada de haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Chile.

Lima
00:00 · 01:20
Tren de Aragua
La expulsión de la ciudadana venezolana fue ejecutada en la frontera con Chile. | Fuente: RPP

Perú expulsó a la ciudadana venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta (22), detenida esta semana en el distrito limeño de Lince y sindicada de ser integrante de la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La expulsión de la ciudadana venezolana fue ejecutada el miércoles, 30 de octubre, en la región Tacna, en la frontera con Chile; país donde la extranjera es buscada por el secuestro de un exalcalde.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, al infringir la normativa, aplicó a Puerta Puerta “el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que derivó en su expulsión, la cual fue ejecutada por la PNP en la frontera con Chile”.

“En Tacna, Migraciones realizó el control migratorio de una extranjera venezolana, detenida por la Policía en Lima, quien se encontraba prófuga internacionalmente, por ser integrante de la banda criminal Tren de Aragua y ponía en riesgo la seguridad nacional”, añadió.

Extranjera detenida en Lince

Agentes de la Policía Nacional capturaron esta semana a la ciudadana venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta, sindicada de integrar la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que la detención se produjo en el distrito limeño de Lince y estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Según la PNP, la extranjera “contaba con orden de captura internacional por el secuestro de un funcionario público en Chile”.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la intervenida también estaría involucrada en actividades de trata de personas y cobro de cupos, habría mantenido presuntos vínculos con redes delictivas que operan en la región”, agregó.

Tren de Aragua Policía Nacional Lince Inseguridad ciudadana Migraciones

