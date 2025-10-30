Perú expulsó a integrante del Tren de Aragua que es buscada por las autoridades chilenas

La expulsión de la ciudadana venezolana fue ejecutada en la frontera con Chile. | Fuente: RPP

Perú expulsó a la ciudadana venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta (22), detenida esta semana en el distrito limeño de Lince y sindicada de ser integrante de la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La expulsión de la ciudadana venezolana fue ejecutada el miércoles, 30 de octubre, en la región Tacna, en la frontera con Chile; país donde la extranjera es buscada por el secuestro de un exalcalde.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, al infringir la normativa, aplicó a Puerta Puerta “el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que derivó en su expulsión, la cual fue ejecutada por la PNP en la frontera con Chile”.

“En Tacna, Migraciones realizó el control migratorio de una extranjera venezolana, detenida por la Policía en Lima, quien se encontraba prófuga internacionalmente, por ser integrante de la banda criminal Tren de Aragua y ponía en riesgo la seguridad nacional”, añadió.



Al infringir la normativa, #Migraciones le aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que derivó en su expulsión, la cual fue ejecutada por la PNP en la frontera con Chile. pic.twitter.com/Ke8O9QS4f9 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 29, 2025

Extranjera detenida en Lince

Agentes de la Policía Nacional capturaron esta semana a la ciudadana venezolana Daybelis Joselin Puerta Puerta, sindicada de integrar la peligrosa organización criminal transnacional Tren de Aragua.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que la detención se produjo en el distrito limeño de Lince y estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Según la PNP, la extranjera “contaba con orden de captura internacional por el secuestro de un funcionario público en Chile”.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la intervenida también estaría involucrada en actividades de trata de personas y cobro de cupos, habría mantenido presuntos vínculos con redes delictivas que operan en la región”, agregó.