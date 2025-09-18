Cámara capta a extorsionador dejando un explosivo en la puerta de una vivienda del barrio tumbesino de Bellavista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sujeto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: Difusión

Las cámaras de seguridad ubicadas en la primera cuadra de la calle Francisco Ibáñez del barrio Bellavista, en Tumbes, captaron el momento en el que un hombre encendió un explosivo y lo arrojó hacia una vivienda. Posteriormente, el sujeto huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Los vecinos, alertados por la explosión, pidieron auxilio; sin embargo, señalaron que a esa hora de la noche no había ningún vehículo de patrullaje de la PNP o municipal en la zona.

Cabe destacar que, la explosión también puso en peligro a un grupo de niños, quienes se encontraban danzando en un parque ubicado frente al lugar de la vivienda atacada.

Tras la explosión, personal policial llegó a la zona para investigar las posibles causas y si es que los propietarios del inmueble habían recibido algún tipo de amenaza previo al ataque.

No obstante, el dueño de la vivienda negó a las autoridades que fuera víctima de algún caso de extorsión.

El ataque no dejó heridos, pero sí se reportaron daños materiales.

Vecinos piden mayor presencia policial en la zona

Por su parte, los vecinos han solicitado mayor presencia policial, pues aseguran que están en una zona que es muy concurrida por menores de edad.

Según detallan, niños y adolescentes, por horas de la noche, practican danzas y otras actividades en los espacios libres, por lo que han pedido mayor patrullaje.