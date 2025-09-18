Últimas Noticias
Cámara capta a extorsionador dejando un explosivo en la puerta de una vivienda del barrio tumbesino de Bellavista

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ataque no dejó heridos, pero generó daños materiales y puso en riesgo a varios niños que practicaban danzas en un parque cercano, lo que motivó a los vecinos a exigir mayor presencia policial en la zona.

Tumbes
00:00 · 01:15
Sujeto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.
Sujeto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: Difusión

Las cámaras de seguridad ubicadas en la primera cuadra de la calle Francisco Ibáñez del barrio Bellavista, en Tumbes, captaron el momento en el que un hombre encendió un explosivo y lo arrojó hacia una vivienda. Posteriormente, el sujeto huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Los vecinos, alertados por la explosión, pidieron auxilio; sin embargo, señalaron que a esa hora de la noche no había ningún vehículo de patrullaje de la PNP o municipal en la zona.

Cabe destacar que, la explosión también puso en peligro a un grupo de niños, quienes se encontraban danzando en un parque ubicado frente al lugar de la vivienda atacada.

Tras la explosión, personal policial llegó a la zona para investigar las posibles causas y si es que los propietarios del inmueble habían recibido algún tipo de amenaza previo al ataque.

No obstante, el dueño de la vivienda negó a las autoridades que fuera víctima de algún caso de extorsión.

El ataque no dejó heridos, pero sí se reportaron daños materiales.  

Vecinos piden mayor presencia policial en la zona

Por su parte, los vecinos han solicitado mayor presencia policial, pues aseguran que están en una zona que es muy concurrida por menores de edad.

Según detallan, niños y adolescentes, por horas de la noche, practican danzas y otras actividades en los espacios libres, por lo que han pedido mayor patrullaje.


RPP Data

Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?

Un informe de Essalud revela que los tiempos de espera para acceder a una cita médica siguen en aumento. Dependiendo de la región y especialidad, un paciente de Essalud puede esperar hasta cinco meses para ser atendido. Paloma Verano, periodista de RPP Data investigó cómo estas cifras reflejan las limitaciones del sistema de salud en el Perú. Además, conozca la versión de la institución.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Tags
Tumbes Bellavista Inseguridad Ciudadana Ataque Explosivo

