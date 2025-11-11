PNP incautó 12 toneladas de aletas de tiburón que iban a ser exportadas a Asia: su valor supera los $ 15 millones

La mercadería iba a ser exportada al mercado asiático, donde las aletas de tiburón son muy preciadas. | Fuente: RPP

Agentes de la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional incautaron en un almacén del Callao varias toneladas de aletas de tiburón que iban a ser exportadas a Asia.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, indicó que la ilícita mercadería fue hallada tras una intervención en la avenida Néstor Gambetta, donde se intervino a tres personas.

El alto mando detalló la crueldad con la que los pescadores obtienen estos insumos. “A los tiburones les cortan las aletas y arrojan el cuerpo del pez al agua. No lo benefician, solamente se traen las aletas”, manifestó.

Según el general, las aletas de tiburón son muy preciadas en Asia, donde se elabora una sopa que es considerada “un manjar”, con “gran valor económico”.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los intervenidos como Juan Roberto Quispe Huamaní (52), Osvaldo Wilfredo Nole Viera (50) y Melquiades Quispe Huamaní (68), quienes serán sometidos a una investigación.



#EstadoDeEmergencia🚨 | En el Callao, agentes de Protección del Medio Ambiente desarticularon la organización criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬, quienes se dedicarían al tráfico ilegal de especies acuáticas.

Durante el operativo se incautaron 12 toneladas de aletas de tiburón de… pic.twitter.com/asExQNODZ1 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 10, 2025

Aletas valorizadas en más de $ 15 millones

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional informó que, en total, se incautaron 12 toneladas de aletas de tiburón, cuyo valor en el mercado asiático supera los 15 millones de dólares.

Además, indicó que los intervenidos pertenecerían a la organización criminal ‘Los Aleteros’, “quienes se dedicarían al tráfico ilegal de especies acuáticas”.

La institución calificó este operativo como “una acción firme contra quienes atentan contra los recursos naturales del país”.

