Un chofer de combi fue asesinado a balazos en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Un hombre se hizo pasar como pasajero y logró que el conductor detenga su unidad, hecho que fue aprovechado por un cómplice, que le disparó a sangre fría.

Callao
00:00 · 01:08
El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas.
El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Nuevo ataque contra transportistas en pleno estado de emergencia. Esta vez, el chofer de una combi fue asesinado a balazos en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas, en la provincia constitucional del Callao.

Según fuentes policiales consultadas por RPP; en la citada intersección, un hombre se hizo pasar como pasajero y alzó su mano para solicitar abordar la combi. El conductor detuvo su unidad, hecho que fue aprovechado por un cómplice, que se acercó, abrió la puerta del vehículo y disparó múltiples veces.

Los atacantes huyeron raudamente, dejando a la víctima, inerte, dentro de la combi.

El chofer asesinado fue identificado preliminarmente como Edgar Alexander Vargas Solís (47), quien sería un ciudadano venezolano.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta seis casquillos de bala.

La principal hipótesis que se maneja es que el homicidio está vinculado a un caso de extorsión contra los transportistas de las combis que cubren la ruta Cercado de Lima-Callao. No obstante, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. 

Al cierre de este informe, la combi fue trasladada a la Comisaría PNP de Bellavista, para continuar con las pesquisas; mientras que el cuerpo del transportista asesinado fue derivado a la Morgue Central del Callao.

Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional Estado de emergencia

