Mala: PNP incautó más de mil litros de acetona en operativo en la Panamericana Sur

Fuente: RPP
Efectivos de la Unidad de Protección de Carreteras de Lima Sur han incautado más de 1 300 litros de insumos químicos fiscalizados. Ello, durante una intervención realizada a la altura del kilómetro 89 de la Panamericana Sur, en el distrito de Mala.
De acuerdo con el parte policial, este operativo permitió decomisar 1 345 litros de acetona, un insumo químico utilizado en la elaboración de drogas ilegales.
El producto era transportado en un camión furgón que llevaba jabas vacías y sacos de maíz dulce como aparente cobertura.
Cuando la Policía detuvo al conductor, le preguntó qué es lo que llevaba en el furgón. Sin embargo, él se mostró nervioso e incurrió en contradicciones al momento de brindar sus declaraciones.
Es por este motivo que procedieron a revisar el vehículo y hallaron 53 bidones transparentes de 25 litros cada uno y un bidón de color azul con 20 litros, todos ocultos bajo costales de rafia negra.
Material incautado está valorizado en 219 mil soles
Tras ello, el detenido indicó que este cargamento tenía como destino la ciudad de Ica y que había recibido 1 500 soles por el traslado desde el distrito limeño de Los Olivos.
El conductor, junto con el material incautado, valorizado en aproximadamente 219 mil soles, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Mala para ser investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de insumos químicos fiscalizados.