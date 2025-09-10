Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

El Agustino: delincuentes fingían ser mototaxistas para asaltar a transeúntes [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Cámaras de seguridad del distrito captaron el violento asalto a un adolescente, tras lo cual se desplegó un plan cerco. Estos malvivientes no respetaban a nadie, al punto que una de sus víctimas fue un adulto mayor.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:19
El Agustino
Uno de los asaltantes logró huir y actualmente es buscado por las autoridades. | Fuente: RPP

Se las saben todas. Delincuentes fingían ser mototaxistas para asaltar al paso a transeúntes en el distrito de El Agustino, al este de Lima.

Cámaras de seguridad del distrito captaron el accionar de estos malvivientes: se desplazaban en mototaxistas a la caza de potenciales víctimas.

En las imágenes, se ve cuando interceptan a un adolescente en el cruce de las calles Trinitaria e Ichu y lo asaltan con suma violencia. 

El menor, arriesgando su vida, forcejeó con los atracadores, que terminan sometiéndolo y quitándole sus pertenencias.

Estos delincuentes demostraron no tener respeto alguno por nadie, al punto que otra de sus víctimas fue un adulto mayor, según se aprecia en los videos de las cámaras de seguridad de El Agustino.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Persecución y captura

El Serenazgo de El Agustino desplegó un plan cerco y logró ubicar a los malvivientes, que al verse descubiertos se dieron a la fuga.

Tras una intensa persecución, los serenos lograron intervenir a uno de los asaltantes, identificado como José Jairo Rivera Cárdenas, quien fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

Lamentablemente, el cómplice de este delincuente logró escapar y actualmente es buscado por las autoridades.

Te recomendamos

Informes RPP

El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar

Según la Asociación Nacional de Periodistas de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el Parlamento que atentan contra el trabajo periodístico. Revisamos la situación de la libertad de prensa en nuestro país en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Agustino Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA