El Agustino: delincuentes fingían ser mototaxistas para asaltar a transeúntes [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los asaltantes logró huir y actualmente es buscado por las autoridades. | Fuente: RPP

Se las saben todas. Delincuentes fingían ser mototaxistas para asaltar al paso a transeúntes en el distrito de El Agustino, al este de Lima.

Cámaras de seguridad del distrito captaron el accionar de estos malvivientes: se desplazaban en mototaxistas a la caza de potenciales víctimas.

En las imágenes, se ve cuando interceptan a un adolescente en el cruce de las calles Trinitaria e Ichu y lo asaltan con suma violencia.

El menor, arriesgando su vida, forcejeó con los atracadores, que terminan sometiéndolo y quitándole sus pertenencias.

Estos delincuentes demostraron no tener respeto alguno por nadie, al punto que otra de sus víctimas fue un adulto mayor, según se aprecia en los videos de las cámaras de seguridad de El Agustino.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Persecución y captura

El Serenazgo de El Agustino desplegó un plan cerco y logró ubicar a los malvivientes, que al verse descubiertos se dieron a la fuga.

Tras una intensa persecución, los serenos lograron intervenir a uno de los asaltantes, identificado como José Jairo Rivera Cárdenas, quien fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

Lamentablemente, el cómplice de este delincuente logró escapar y actualmente es buscado por las autoridades.

