Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Conductor herido durante ataque a cúster en SMP continúa internado con pronóstico reservado: vecinos temen abordar buses de transporte público

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El chofer afectado fue identificado como Alexander Navarro Medina (20), de nacionalidad venezolana, quien resultó herido luego que delincuentes lanzaran un artefacto explosivo contra la ventana del conductor.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:46
La Policía Nacional ha informado que el vehículo atacado es informal.
La Policía Nacional ha informado que el vehículo atacado es informal. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El conductor de una cúster de transporte público resultó gravemente herido tras ser atacado por delincuentes, quienes lanzaron un artefacto explosivo contra la unidad mientras esta se encontraba en plena ruta, con pasajeros a bordo.

El chofer afectado fue identificado como Alexander Navarro Medina, de 20 años y nacionalidad venezolana, quien, tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El extranjero resultó con heridas graves luego que delincuentes lanzaran un artefacto explosivo contra la ventana del conductor, cuando circulaba por el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El estallido provocó la rotura de los vidrios de la cúster, lo que le causó varias heridas a Navarro Medina.

Asimismo, la Policía Nacional ha informado que el vehículo atacado es informal. Además, señaló que estas cústeres ya venían pagando cupos a una banda de extorsionadores; sin embargo, hay una segunda agrupación delictiva que les estaría exigiendo una contribución monetaria para no atentar contra sus unidades y trabajadores.  

Las investigaciones del ataque están a cargo de la Comisaría PNP de Sol de Oro.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vecinos atemorizados de abordar una unidad de transporte público

RPP conversó con un vecino del sector de SMP, donde se produjo el ataque. El residente señaló que se sienten atemorizados de abordar una unidad de transporte público ante los constantes atentados que se registran contra estos vehículos.

“Esta zona es muy vulnerable, es muy silenciosa, no hay presencia policial, no hay serenazgo. Inclusive de noche pasan bastantes motos lineales con actitud sospechosa. Uno anda muy precavido, a veces da un poquito de miedo y tensión (subirse a una unidad de transporte público)”.  

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SMP Inseguridad ciudadana Ataque con explosivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA