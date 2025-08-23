Conductor herido durante ataque a cúster en SMP continúa internado con pronóstico reservado: vecinos temen abordar buses de transporte público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conductor de una cúster de transporte público resultó gravemente herido tras ser atacado por delincuentes, quienes lanzaron un artefacto explosivo contra la unidad mientras esta se encontraba en plena ruta, con pasajeros a bordo.

El chofer afectado fue identificado como Alexander Navarro Medina, de 20 años y nacionalidad venezolana, quien, tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El extranjero resultó con heridas graves luego que delincuentes lanzaran un artefacto explosivo contra la ventana del conductor, cuando circulaba por el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El estallido provocó la rotura de los vidrios de la cúster, lo que le causó varias heridas a Navarro Medina.

Asimismo, la Policía Nacional ha informado que el vehículo atacado es informal. Además, señaló que estas cústeres ya venían pagando cupos a una banda de extorsionadores; sin embargo, hay una segunda agrupación delictiva que les estaría exigiendo una contribución monetaria para no atentar contra sus unidades y trabajadores.

Las investigaciones del ataque están a cargo de la Comisaría PNP de Sol de Oro.

Vecinos atemorizados de abordar una unidad de transporte público

RPP conversó con un vecino del sector de SMP, donde se produjo el ataque. El residente señaló que se sienten atemorizados de abordar una unidad de transporte público ante los constantes atentados que se registran contra estos vehículos.

“Esta zona es muy vulnerable, es muy silenciosa, no hay presencia policial, no hay serenazgo. Inclusive de noche pasan bastantes motos lineales con actitud sospechosa. Uno anda muy precavido, a veces da un poquito de miedo y tensión (subirse a una unidad de transporte público)”.