SJL: extorsionador se infiltró en empresa de transportes para obtener información y así ejecutar delitos con precisión

Se las saben todas. Un extorsionador se infiltró en una empresa de transportes, para poder obtener información de los conductores y así poder ejecutar delitos con precisión.

El peligroso delincuente fue intervenido en la cuadra 25 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima, informó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

“(Lograba) insertarse y colocar de manera de ingreso a un miembro como conductor de esta empresa ‘Los Rojitos’. Esta empresa tiene más de 80 vehículos que tiene en circulación y a cada uno de ellos les piden 25 soles semanales”, indicó el alto mando.

“Estos (25 soles) son entregados de manera obligatoria, porque, si no los entregan. son sometidos a actividades lesivas”, añadió.



Tenía cuaderno con anotaciones

El detenido fue identificado como Edwin Omar Alcalde Honorio (45). En su poder, tenía un arma de fuego con municiones, dos celulares y un cuaderno con anotaciones, presuntamente de los conductores de la empresa, según información policial.

Las investigaciones ya están en marcha. Según la PNP, se presume que esta organización estaría vinculada al asesinato de un conductor que se negó a acceder al pago de cupos extorsivos.

Al cierre de este informe, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes, para continuar con el proceso.

