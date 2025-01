Caso Leyla Cristóbal: hallan cadáver de una mujer dentro de la casa que habitaba pareja de profesora desaparecida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cadáver de una mujer fue encontrado este viernes, 15 de enero, en la casa que habitaba Roberto Palomino Romero, principal sospechoso de la desaparición de la profesora Leyla Cristóbal, quien fue vista por última vez a fines de diciembre pasado.

Se trata de una vivienda del pasaje 3 de Octubre, en el cerro San Pedro, en el distrito de El Agustino.

En diálogo con la prensa, el coronel PNP Paul Figueroa Quinto, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas-Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, confirmó que se trata del cadáver de una mujer que, por sus características, podría tratarse de la joven docente.

“Por las características y las prendas que se ha encontrado en uno de sus brazos, sería la persona que hemos estado buscando, Leyla Cristóbal”, comentó.

“Lo hemos reconocido por el tema de la pulsera y el anillo, lo cual consta en la nota de alerta de la División de Desaparecidos”, agregó.

El alto mando indicó que el cuerpo fue encontrado enterrado en un ambiente de la vivienda. Según detalló, no se ha culminado la “excavación total” del cadáver, para su posterior traslado a la morgue.

Al ser consultado por las pruebas realizadas anteriormente en la vivienda, en las que no se encontraron rastros de sangre; el alto mando consideró que podrían haberse usado químicos para limpiar la escena, aunque apuntó que todo debe ser corroborado por las investigaciones.

Sospechoso fallecido

Como se recuerda, Roberto Palomino Romero, principal sospechoso de la desaparición de la profesora Leyla Cristóbal, fue hallado muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano, en El Agustino.

El hombre había sido trasladado hasta la dependencia policial tras brindar su manifestación ante la División de Investigación Criminal (Depincri), como parte de las investigaciones iniciadas por la desaparición de la docente.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una (de la mañana) acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada. No se sabe nada. Ya se fue la Dirincri a la casa del chico a hacer las pruebas”, dijo a RPP la madre de la joven desaparecida.

La desaparición de Leyla Cristóbal fue reportada a través del Rotafono, tras lo cual se ha iniciado una intensa búsqueda de la joven. Sin embargo, hasta la fecha, se desconoce su paradero.