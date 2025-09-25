Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

¡Intolerable! Un niño de siete años resultó herido en un ataque armado contra un bus en SJL

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El menor fue impactado por uno de los disparos dirigidos al conductor de la unidad. Este es el segundo ataque armado contra buses de transporte público en las últimas horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:30
El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui.
El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Esto es el colmo. Un niño de apenas siete años resultó herido en un ataque armado contra un bus de transporte público, registrado a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Testigos consultados por RPP contaron que el sicario se hizo pasar como pasajero, para abordar la unidad. Minutos después, sacó su arma y realizó varios disparos contra el conductor.

En el ataque, no solo resultó herido el chofer, sino también un niño de siete años que estaba dentro de la unidad. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde permanecen con pronóstico reservado.

Según los testigos, el sicario escapó junto con un cómplice en una motocicleta, que lo esperaba a pocos metros del lugar del ataque armado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

El bus atacado pertenece a la empresa Huáscar (que cubre la ruta San Martín de Porres-San Juan de Lurigancho) y todo apunta a que el ataque responde a un caso de extorsión contra los transportistas.

Este violento crimen se suma al registrado horas atrás contra un bus de transporte público de la línea 57, también en SJL. En este ataque, el conductor resultó gravemente herido.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA