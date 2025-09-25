¡Intolerable! Un niño de siete años resultó herido en un ataque armado contra un bus en SJL

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Esto es el colmo. Un niño de apenas siete años resultó herido en un ataque armado contra un bus de transporte público, registrado a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Testigos consultados por RPP contaron que el sicario se hizo pasar como pasajero, para abordar la unidad. Minutos después, sacó su arma y realizó varios disparos contra el conductor.

En el ataque, no solo resultó herido el chofer, sino también un niño de siete años que estaba dentro de la unidad. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde permanecen con pronóstico reservado.

Según los testigos, el sicario escapó junto con un cómplice en una motocicleta, que lo esperaba a pocos metros del lugar del ataque armado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

El bus atacado pertenece a la empresa Huáscar (que cubre la ruta San Martín de Porres-San Juan de Lurigancho) y todo apunta a que el ataque responde a un caso de extorsión contra los transportistas.

Este violento crimen se suma al registrado horas atrás contra un bus de transporte público de la línea 57, también en SJL. En este ataque, el conductor resultó gravemente herido.

