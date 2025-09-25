Últimas Noticias
Conductor de la línea 57 fue baleado en plena ruta y con pasajeros a bordo en SJL

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El chofer recibió un disparo en el abdomen cuando llevaba pasajeros en San Juan de Lurigancho. La Policía no descarta que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión contra la empresa de transportes.

Lima
El brutal ataque se produjo cuando el vehículo de transporte público transitaba por la avenida Las Flores.
El brutal ataque se produjo cuando el vehículo de transporte público transitaba por la avenida Las Flores. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los ataques contra los transportistas no cesan. La noche de este miércoles, un conductor de la empresa Las Flores S.A., conocida como la línea 57, fue atacado a balazos en plena ruta y cuando su unidad se encontraba llena de pasajeros en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El brutal ataque se produjo cuando el vehículo de transporte público transitaba por la avenida Las Flores. En uno de los paraderos de la vía subió un sujeto, quien se hizo pasar por un pasajero, y disparó directamente contra el chofer, según relataron los testigos.

La bala impactó a la altura del abdomen del conductor, quien ha sido identificado como Demetrio Gregorio Osorio Villegas.

Tras disparar contra la víctima, el agresor descendió de la unidad, subió a un mototaxi y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los pasajeros relataron que fueron ellos quienes auxiliaron a Osorio Villegas y lo trasladaron en un taxi a una clínica local para recibir atención médica.

PNP no descarta que se trate de un caso de extorsión

Personal de la Policía Nacional llegó a la zona tras el atentado y cercó el lugar. Las autoridades no descartan que se trate de un posible caso de extorsión, pues esta no es la primera vez que la empresa es blanco de ataques.  

La unidad de la empresa Las Flores permanece en la vía mientras se realizan las diligencias correspondientes a cargo de PNP.


Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana transportistas

