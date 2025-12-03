Ate: detienen a tres personas por presuntamente falsificar y vender certificados C4 del Reniec

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley correspondientes. | Fuente: Reniec

En un operativo inopinado entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Policía Nacional se logró intervenir a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y a una ciudadana peruana por, presuntamente, estar involucrados en una mafia que se dedicaba a la comercialización de certificados C4 falsificados que se ofrecían en la avenida Industrial, en el distrito limeño de Ate.

Según información de la PNP, estas tres personas operaban en los alrededores de la exoficina registral del Reniec en el mencionado distrito, bajo un local que operaba en la modalidad de centro de operaciones bancarias y pagos administrativos.

#ÚltimoMinuto | Gracias a la denuncia presentada por el #Reniec y al trabajo articulado con la @PoliciaPeru, hoy se realizó un operativo inopinado en la Av. Industrial, en Ate, donde se intervino un local que se dedicaba a comercializar certificados C4 falsos y funcionaba como… pic.twitter.com/ODP1kHvMx5 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) December 2, 2025

Incautación de documentos

En el operativo se han incautado documentos cuya procedencia será investigada. Asimismo, esta intervención se suma a otras acciones que vienen realizando Reniec y la Policía Nacional para la lucha contra la corrupción, criminalidad y la ciberdelincuencia.

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley correspondientes.