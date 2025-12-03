Últimas Noticias
Ate: detienen a tres personas por presuntamente falsificar y vender certificados C4 del Reniec

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El operativo conjunto entre Reniec y la Policía Nacional permitió la captura de tres personas implicadas, quienes operaban bajo la fachada de un negocio de "pagos administrativos" para captar a usuarios y ofrecerles documentos adulterados.

Lima
00:00 · 00:57
Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley correspondientes.
Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley correspondientes.

En un operativo inopinado entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Policía Nacional se logró intervenir a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y a una ciudadana peruana por, presuntamente, estar involucrados en una mafia que se dedicaba a la comercialización de certificados C4 falsificados que se ofrecían en la avenida Industrial, en el distrito limeño de Ate.

Según información de la PNP, estas tres personas operaban en los alrededores de la exoficina registral del Reniec en el mencionado distrito, bajo un local que operaba en la modalidad de centro de operaciones bancarias y pagos administrativos.

Incautación de documentos

En el operativo se han incautado documentos cuya procedencia será investigada. Asimismo, esta intervención se suma a otras acciones que vienen realizando Reniec y la Policía Nacional para la lucha contra la corrupción, criminalidad y la ciberdelincuencia.

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley correspondientes.

Ate Falsificación Reniec PNP Inseguridad ciudadana

