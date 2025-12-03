Sujeto disparó más de 25 disparos contra la fachada de una pollería en SMP

Peritos de criminalística llegaron a la pollería para realizar las pesquisas. | Fuente: RPP

Un sujeto armado disparó más de 25 veces contra la fachada de una pollería, ubicada en la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el atacante llegó a bordo de una motocicleta e inmediatamente abrió fuego contra el predio, de cuatro pisos de altura.

Los disparos alcanzaron hasta el segundo piso del establecimiento, donde se encuentra el área de juegos de los niños.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas que lamentar. No obstante, el ataque armado ha sembrado el terror, no solo entre los administradores del restaurante, sino también entre los vecinos.

