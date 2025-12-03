Últimas Noticias
Sujeto disparó más de 25 disparos contra la fachada de una pollería en SMP

por Fernando Chuquillanqui

·

El atacante llegó al restaurante a bordo de una motocicleta y abrió fuego indiscriminadamente. Este no es el primer atentado que sufre este negocio.

Lima
00:00 · 01:34
SMP
Peritos de criminalística llegaron a la pollería para realizar las pesquisas. | Fuente: RPP

Un sujeto armado disparó más de 25 veces contra la fachada de una pollería, ubicada en la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el atacante llegó a bordo de una motocicleta e inmediatamente abrió fuego contra el predio, de cuatro pisos de altura.

Los disparos alcanzaron hasta el segundo piso del establecimiento, donde se encuentra el área de juegos de los niños.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas que lamentar. No obstante, el ataque armado ha sembrado el terror, no solo entre los administradores del restaurante, sino también entre los vecinos.

Los dueños de la pollería han recibido amenazas de una banda que se identifica como ‘El Hampa’.
Los dueños de la pollería han recibido amenazas de una banda que se identifica como ‘El Hampa’. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron hasta 29 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del atentado.

Este no es el primer ataque que sufre la pollería, ya que el pasado 20 de noviembre se registró un violento asalto, que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Además, de acuerdo con las fuentes consultadas, los dueños han recibido constantes amenazas por parte de una banda criminal que se identifica como ‘El Hampa’, que les exige el pago de cupos extorsivos.

Este ataque armado estaría relacionado con esta organización delictiva, aunque esto será establecido con las investigaciones, ya en marcha.

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
