Minedu dispone clases virtuales en Lima y Callao por paro de transportistas

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Educación rectificó su disposición inicial e indicó que la medida responde a las solicitudes de numerosos padres de familia y su preocupación por garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Lima
00:00 · 01:55
La DRELM informó además que se realizará un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades competentes
La DRELM informó además que se realizará un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades competentes | Fuente: Andina

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que este martes, 4 de noviembre, las clases en los colegios públicos se desarrollarán de manera virtual. Ello, debido al paro de transportistas convocado en Lima y Callao.

A través de un comunicado, la DRELM rectificó su disposición inicial e indicó que la medida responde a las solicitudes de numerosos padres de familia y su preocupación por garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

“Se deja sin efecto el comunicado N° 10-2025 DRELM emitido recientemente y se dispone que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota”, se puede leer en el documento.

El Ministerio de Educación agregó que esta disposición aplica también para los colegios privados, aunque estas instituciones, en el marco de su autonomía, podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para proteger a sus estudiantes, docentes y personal administrativo.

Monitoreo permanente

La DRELM informó, además, que se realizará un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades competentes para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de toda la comunidad escolar.

Esta decisión se da luego de que el primer comunicado emitido por la entidad anunciara que las clases se realizarían de forma presencial, pese al paro de transportistas. 

Paro de transportistas

El pasado viernes, Martín Ojeda, vocero del gremio de Transportistas Unidos (TU), señaló que se realizará un “apagado de motores” y una “marcha moderada” para este martes 4 de noviembre.

El dirigente explicó que la medida se plantea como un acto de “duelo” que responde a una “situación de desesperación” por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta a los transportistas.

Por su parte, Julio Raurau, presidente del Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), anunció que su gremio también acatará el paro, ya que, según indicó, prácticamente todas las empresas de transporte urbano vienen siendo extorsionadas. 

Ministerio de Educación clases virtuales paro de transportistas Minedu

