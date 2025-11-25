Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Independencia: hombre fue asesinado con arma blanca tras una discusión

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos consultados por RPP, la víctima habría sostenido una discusión con otro sujeto, que la atacó con un arma blanca.

Lima
00:00 · 01:32
El crimen ocurrió en la calle Los Mameyes, en Independencia.
El crimen ocurrió en la calle Los Mameyes, en Independencia. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Un hombre -no identificado- fue asesinado tras sostener una fuerte discusión con otro sujeto, en la calle Los Mameyes, en el distrito de Independencia, al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, el hombre fue visto conversando con dos mujeres -una de ellas, al parecer, su pareja- por la avenida Las Almendras, tras lo cual apareció un sujeto desconocido, con quien inició una acalorada discusión.

Segundos después, la víctima ingresó a la calle Los Mameyes gritando y pidiendo auxilio, para posteriormente desplomarse sobre el pavimento. 

“El chico ha venido corriendo y pidiendo auxilio. Parece que antes ha tenido otro problema y después acá ha venido. (...) Yo he visto sangre en la parte de las rejas, ahí está con sangre”, manifestó un vecino.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

El hermano de la víctima lo reconoció con el apelativo de ‘Perico’ e implicó en el crimen a su presunta pareja, quien fue trasladada a la Comisaría PNP de Independencia para las diligencias de ley.

En tanto, agentes policiales llegaron al lugar del homicidio y establecieron un perímetro, para realizar las pesquisas preliminares.

Lamentablemente, este no ha sido el único homicidio reportado en las últimas horas. En el distrito chalaco de La Perla, un obrero de construcción civil fue asesinado a balazos cuando regresaba a su vivienda.

Te recomendamos

Informes RPP

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Independencia Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA