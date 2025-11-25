Independencia: hombre fue asesinado con arma blanca tras una discusión

El crimen ocurrió en la calle Los Mameyes, en Independencia. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Un hombre -no identificado- fue asesinado tras sostener una fuerte discusión con otro sujeto, en la calle Los Mameyes, en el distrito de Independencia, al norte de la capital.

Según testigos consultados por RPP, el hombre fue visto conversando con dos mujeres -una de ellas, al parecer, su pareja- por la avenida Las Almendras, tras lo cual apareció un sujeto desconocido, con quien inició una acalorada discusión.

Segundos después, la víctima ingresó a la calle Los Mameyes gritando y pidiendo auxilio, para posteriormente desplomarse sobre el pavimento.

“El chico ha venido corriendo y pidiendo auxilio. Parece que antes ha tenido otro problema y después acá ha venido. (...) Yo he visto sangre en la parte de las rejas, ahí está con sangre”, manifestó un vecino.



Crimen en investigación

El hermano de la víctima lo reconoció con el apelativo de ‘Perico’ e implicó en el crimen a su presunta pareja, quien fue trasladada a la Comisaría PNP de Independencia para las diligencias de ley.

En tanto, agentes policiales llegaron al lugar del homicidio y establecieron un perímetro, para realizar las pesquisas preliminares.

Lamentablemente, este no ha sido el único homicidio reportado en las últimas horas. En el distrito chalaco de La Perla, un obrero de construcción civil fue asesinado a balazos cuando regresaba a su vivienda.

