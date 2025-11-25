Callao: asesinan a balazos a obrero de construcción civil en La Perla

La familia de la víctima contó también que no venía recibiendo amenazas, pues él laboraba como obrero de Construcción Civil | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un padre de familia fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba retornando a su vivienda, ubicada en el jirón 2 de mayo, en el distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao.

Según informaron sus familiares, la víctima -identificada como Pedro Junior Morote Ormeño, de 36 años- fue interceptada por dos hombres que venían a bordo de una motocicleta, quienes dispararon contra él hasta en siete oportunidades.

La familia de la víctima contó también que no venía recibiendo amenazas, pues él laboraba como obrero de construcción civil, por lo que pide a las autoridades esclarecer el caso.

“Es mi sobrino. Él trabajaba en construcción civil. Pero él nunca recibió amenazas ahí en su trabajo, nunca. De su trabajo para su casa. Desde que iba con la tarde, tuvo un enfrentamiento con un chico que se llama Darwin, la expareja de mi hermana Victoria Mendoza Jiménez, y él me cuenta de que él le pegó al chico. Y me dijo: si me pasa algo, de repente me va a mandar a gente. Este chico Darwin tiene a su hermano que está en la cárcel. Pero no sé si habrá sido él”, manifestó uno de sus familiares.

Familia no descarta ajuste de cuentas

La familia no descarta que se trate de un presunto caso de ajuste de cuentas, pues durante el día la víctima sostuvo un altercado con otra persona de quien sí habría recibido amenazas.

Personal de Criminalística de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía llegaron hasta el lugar de los hechos para confirmar el levantamiento del cuerpo de Morote Ormeño, quien deja a una menor de seis años en la orfandad.

Ante esta situación vecinos de la zona relatan que este no es el primer ataque que ocurre en la zona, por lo que solicitan apoyo de sus autoridades en medio del estado de emergencia en Lima y el Callao.