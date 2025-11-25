PNP intervino búnker en San Miguel y detuvo a cuatro venezolanos presuntos integrantes de banda criminal

El bunker se ubicaba en la cuadra 26 de la avenida La Paz. |
Fuente: PNP
Agentes de la Policía Nacional intervinieron un búnker en el distrito de San Miguel y detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda ‘Los Chamos del Mal’, vinculada a diversos delitos, como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas.
El coronel PNP Freddy Delgado identificó a los sospechosos como Emilio José Rondón -presunto cabecilla de la organización-, Wilmer Alejandro Yovera, Andrés Manuel Castillo y César Andrés Márquez.
“Se ha intervenido un bunker ubicado a la altura de la cuadra 26 de la avenida La Paz. En este inmueble, se ha intervenido a cuatro ciudadanos extranjeros, venezolanos, quienes presuntamente se dedicarían a actividades ilícitas”, refirió el alto mando.
Extranjeros investigados
En el inmueble, ubicado en la cuadra 26 de la avenida La Paz; las fuerzas del orden encontraron droga, un revólver abastecido con munición, tres explosivos, dinero en efectivo y celulares.
El coronel Delgado indicó que las investigaciones determinarán la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos intervenidos en este búnker.
A la par, se determinarán los presuntos crímenes en los que estarían inmersos.