PNP intervino búnker en San Miguel y detuvo a cuatro venezolanos presuntos integrantes de banda criminal

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Los ciudadanos extranjeros tenían en su poder droga, un revólver abastecido con munición, tres explosivos y celulares, que serán sometidos a pericias.

Policiales
El bunker se ubicaba en la cuadra 26 de la avenida La Paz.
El bunker se ubicaba en la cuadra 26 de la avenida La Paz.

Agentes de la Policía Nacional intervinieron un búnker en el distrito de San Miguel y detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda ‘Los Chamos del Mal’, vinculada a diversos delitos, como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas.

El coronel PNP Freddy Delgado identificó a los sospechosos como Emilio José Rondón -presunto cabecilla de la organización-, Wilmer Alejandro Yovera, Andrés Manuel Castillo y César Andrés Márquez.

“Se ha intervenido un bunker ubicado a la altura de la cuadra 26 de la avenida La Paz. En este inmueble, se ha intervenido a cuatro ciudadanos extranjeros, venezolanos, quienes presuntamente se dedicarían a actividades ilícitas”, refirió el alto mando.


Extranjeros investigados

En el inmueble, ubicado en la cuadra 26 de la avenida La Paz; las fuerzas del orden encontraron droga, un revólver abastecido con munición, tres explosivos, dinero en efectivo y celulares.

El coronel Delgado indicó que las investigaciones determinarán la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos intervenidos en este búnker.

A la par, se determinarán los presuntos crímenes en los que estarían inmersos.

San Miguel PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

