Erick Moreno, 'El Monstruo', ya se encuentra bajo custodia de la policía peruana tras detención en Paraguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' ya se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, específicamente de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), luego de su detención la noche del miércoles en Paraguay.

La PNP informó que será puesto a disposición de las autoridades nacionales con la finalidad de evaluar si se aplicará la extradición o la expulsión de Paraguay, con el fin de responder ante la justicia peruana.

Luis López, jefe del departamento contra el crimen organizado de Paraguay dijo que 'El Monstruo' podría ser expulsado si el Perú renuncia al pedido de extradición.

En tanto, el titular del Interior peruano, Carlos Malaver, mencionó que la vía más rápida es la expulsión y que, de darse el caso, Erick Moreno llegaría a territorio nacional este fin de semana.

Declaraciones de 'El Monstruo'

Tras su captura en Paraguay, 'El Monstruo' declaró a los medios paraguayos, en donde negó varios delitos entre ellos el secuestro de una escolar, en el distrito limeño de Comas, en el año 2023.

Además, Moreno Hernández afirmó que dejó los hechos delictivos "hace mucho tiempo" y que supuestamente organizaciones criminales tomaron su nombre.

Asimismo, señaló que desde la policía peruana recibía información sobre intentos de su detención, lo que le permitía fugarse.

En esa línea, Luis López sostuvo que en el mes de marzo la policía paraguaya preparó un operativo para su captura, pero que no tuvo éxito porque Erick Moreno recibió una llamada internacional donde la informaron sobre el mismo.

A Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", se le atribuye ser líder de la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte'.

Fue detenido en la ciudad de San Lorenzo luego de un trabajo coordinado entre la Policía de Perú y Paraguay. Deberá responder a diversos delitos, incluyendo secuestro y homicidio.

#PNPInforma 🚨| Hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la #Dirincri y, en breve, será puesto a disposición de las autoridades nacionales. 👮‍♂️🇵🇪



📢 Seguiremos informando. pic.twitter.com/TvFNcfgM1b — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025