Policía paraguaya dice que realizaron operativo en marzo para detener a 'El Monstruo', pero fugó tras llamada internacional

Luis López, jefe del departamento contra el crimen organizado en Paraguay, señaló que en marzo de este año realizaron un operativo para la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', pero se frustró porque este habría recibido una llamada internacional y darse a la fuga.

"Nosotros habíamos allanado en Luque, en marzo pasado, la vivienda donde él estaba residiendo y ciertamente dentro del concepto de investigación, y por los análisis y de los circuitos incautados, se nota que había recibido una llamada telefónica internacional. A partir de ahí, raudamente, abandona el lugar antes de ser intervenido", declaró a ABC TV de Paraguay.

"Son esos conceptos que también a nosotros nos llama la atención dentro del concepto, porque también la prensa peruana estaba indicando, particularmente anoche, de que estas personas tenían ligado a ciertos sectores de la política, como también a ciertos sectores de la fuerza de seguridad", añadió.

El comisario paraguayo agregó que el paradero de Moreno Hernández se mantuvo desconocido hasta que, en coordinación con la Policía Federal de Brasil, fue ubicado en Puerto Alegre para su detención realizada anoche.

Como se recuerda, Erick Moreno Hernández dijo a la prensa paraguaya que recibía información de algunos efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, le respondió a una periodista que le hizo la consulta.

Además, el jefe de Investigación de Hechos Punibles de la policía paraguaya informó, según recogió el diario ABC, que fracasó un operativo previo para la captura de 'El Monstruo' debido a una posible fuga de información.

Ofreció dinero para evitar su captura

La policía paraguaya también indicó que Moreno Hernández intentó ofrecer un millón de dólares a la policía en ese momento para evitar que lo capturen.

Así lo confirmó Hugo Grance, que es el jefe del departamento de investigación de Paraguay, quien dijo que Erick Moreno había prometido darles el dinero en efectivo a los agentes para evitar ser detenido.

Sin embargo, cuando realizaron toda la investigación, y revisaron la casa por completo, no encontraron esa cantidad de dinero.

Expulsión de Paraguay

Por otro lado, Luis López precisó que 'El Monstruo' podría ser expulsado de Paraguay si Perú renuncia al pedido de extradición, ya que se encuentra "en carácter ilegal" en dicho país.

"Si Perú renuncia a la extradición, Paraguay por la condición, porque está en carácter ilegal, aparte de que es un delincuente muy importante, podría proceder a la expulsión de esta persona, a una expulsión administrativa, ya que él no cuenta con ningún hecho punible cometido en Paraguay", mencionó Luis López a ABC TV.

Consultado sobre las personas paraguayas que habrían apoyado a Moreno Hernández, el comisario López respondió que, hasta el momento, no tenían conocimiento de ello.

Como se recuerda, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la vía más rápida para que Erick Moreno regrese al Perú y responda ante la justicia, es la expulsión desde Paraguay, lugar donde fue detenido la noche del miércoles.

"El escenario de la extradición sería más largo, hay que reconocerlo, pero el escenario de la expulsión es la que se estaría manejando. Estamos realizando la coordinación con los pares paraguayos, tanto a nivel Ejecutivo como a nivel policial, para que esto se dé lo mejor", declaró a la prensa.